Фанатка обнажила грудь перед участниками "Джиро д’Италия"

Во время третьего этапа известной веломногодневки "Джиро д’Италия" за 78 километров до финиша этапа в Эйлате (Израиль) в трансляцию гонки попала неизвестная фанатка велоспорта, которая решила оригинальным способом привлечь внимание проезжавшего мимо пелотона. Девушка обнажила грудь.

К счастью, гонщики сдержанно отреагировали на эротическое представление, и завала, так характерного для подобных гонок, не произошло.

Третий этап "Джиро" выиграл итальянец Элиа Вивиани. В генеральном зачете после трех дней лидирует австралиец Роан Деннис.

В прошлом месяцев в редакции segodnya.ua побывал легендарный украинский велогонщик, занимавший третье место в общем зачете "Джиро д’Италия" Ярослав Попович. Он рассказал о бюджетах команд, о понтах Лэнса Армстронга, о наследниках Водки и проекте для Украины, а также почему продал своего "железного коня": "На мотоцикле выжимал 300, но продал – стало страшно за жизнь".

А несколько лет назад Ярослав Попович рассказал нам о том, зачем согласился выступить в Киеве вместо Норвегии, и когда в Украине появятся новые Гривко и Поповичи: "Для начала нужно выгнать москалей из Украины".