Фанатка обнажила грудь перед участниками "Джиро д’Италия"

Вчера, 13:53

Болельщица оригинально приветствовала велосипедистов в Израиле

Велогонка в Израиле. Фото AFP
Велогонка в Израиле. Фото AFP

Во время третьего этапа известной веломногодневки "Джиро д’Италия" за 78 километров до финиша этапа в Эйлате (Израиль) в трансляцию гонки попала неизвестная фанатка велоспорта, которая решила оригинальным способом привлечь внимание проезжавшего мимо пелотона. Девушка обнажила грудь.

К счастью, гонщики сдержанно отреагировали на эротическое представление, и завала, так характерного для подобных гонок, не произошло.

foto

Третий этап "Джиро" выиграл итальянец Элиа Вивиани. В генеральном зачете после трех дней лидирует австралиец Роан Деннис.

В прошлом месяцев в редакции segodnya.ua побывал легендарный украинский велогонщик, занимавший третье место в общем зачете "Джиро д’Италия" Ярослав Попович. Он рассказал о бюджетах команд, о понтах Лэнса Армстронга, о наследниках Водки и проекте для Украины, а также почему продал своего "железного коня": "На мотоцикле выжимал 300, но продал – стало страшно за жизнь".

А несколько лет назад Ярослав Попович рассказал нам о том, зачем согласился выступить в Киеве вместо Норвегии, и когда в Украине появятся новые Гривко и Поповичи: "Для начала нужно выгнать москалей из Украины".
Велоспорт, Джиро д'Италия

Вы сейчас просматриваете новость "Фанатка обнажила грудь перед участниками "Джиро д’Италия"". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

SportArena

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Джиро пройдет в 101 раз. Фото AFP

Из Иерусалима на Этну: стал известен маршрут "Джиро д'Италия"

30 Ноября 2017, 17:23

За три недели велосипедисты проедут 3546,2 километра

Другие

Фото AFP

Итальянский велогонщик дисквалифицирован на четыре года за допинг

14 Декабря 2017, 19:59

В пробе Руффони были найдены стимуляторы гормона роста
Загрузка...
Загрузка...