Фартовый канал и "серебро" наших Дедов Морозов: самый горячий репортаж с Европейских игр-2019

В среду белорусская вода принесла Украине сразу две награды Евроигр. Отличились наши байдарочники и каноисты

Каноисты Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок. Фото: НОК Украины

Европейские игры доехали и до Заславля, городка неподалеку Минска. Здесь разыграли первые медали на воде – в гребле на байдарках и каноэ. С самого утра солнце жарило, не жалея: даже ветерок возле воды не сильно спасал. Трибуны, расположенные у финиша, были полностью открыты, так что зрителям, не подумавшим о головных уборах, выдавали бумажные кепки, а особенно подготовленные приходили с зонтиками.

Медальный зачет Европейских игр-2019 после 25 июня

Горячая гребля принесла нам "серебряный" дубль! Сначала порадовали байдарочники Александр Сыромятников и Олег Кухарик, призер чемпионата мира и Европы, – финишировали вторыми в двойках на 1000 м. Уступили они лишь немцам, опытному олимпийскому чемпиону Хоффу Максу и 20-летнему чемпиону мира Якобу Шепфу. А сразу за ними "серебро" завоевали каноисты Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок – тоже в двойках на дистанции 1000м. "Золото" у них выхватили румыны Кирилэ Кэтэлин и Виктор Михалаки.

Олег Кухарик и Александр Сыромятников. Фото – НОК

"Сегодня" узнали у наших гребцов, как им было в такую жару выступать. "Тут еще погода довольно неплохая, – признался байдарочник Андрей Рыбачок. - Мы когда тренировались дома - а мы были в Обухове Киевской области - и выезжали оттуда на соревнования, так было 36 градусов. И в 33-34 выходили на воду. Тренировки мы по-любому должны проходить каждый день. Приехали сюда - прекрасно! 25-27. Никаких проблем".

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"Как нам вода в Заславле? На этом канале у нас уже который год постоянно есть медали, так что он наш фартовый, можно сказать, – рассказал Юрий Вандюк. – Отсюда без медали мы еще не возвращались". "Нам нет разницы, где выступать. Все зависит от погодных условий", – добавил Андрей. "И подготовки, – продолжил Юрий. - Если ты готов, тебе все равно, где гоняться. Хоть по полю". Вспомнили немного и о прохладе, о том, как на Новый год команда каноистов одевалась в костюмы Дедов Морозов. Летом, говорят, таких забав нет. "У нас ответственные старты, – сказал Юрий. - В сентябре есть отпуск - тогда мы немного позволяем себя отдых. А так это в основном активный отдых".

Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок. Фото – НОК

"Летом, если есть время, иногда катаемся на вейкбордах, – вспомнил его напарник. - Нам нравится. Раз-два за лето можем так активно отдохнуть, когда нет соревнований. А большую часть лета у нас занимает подготовительный процесс. У нас много турниров: Кубок Украины, чемпионат Украины, чемпионат Европы, чемпионат мира… Тем более в этом году очень серьезный чемпионат мира в Сегеде, Венгрии, где будут завоевываться лицензии на Токио-2020".

"Хочу поблагодарить нашего тренера Юрия Чебана, двукратного олимпийского чемпиона, – не забыл о коуче Рыбачок. – Это позитивно заряженный человек, который этот позитив передает нам. Благодаря ему, мы можем показывать такой результат. Он умеет настроить. Насчет соперников, румыны ехали возле нас на соседней дорожке. Они вырвались вперед на полкорпуса-корпус. Но мы делали свою работу, особо не обращали на них внимания. 1000 метров – это не короткая дистанция. Здесь имеет значение выдержка, нужно не сделать каких-то ошибок, которые потом могут сказаться на финише. У нас был план, которого мы придерживались. Немного не удался финиш, как мы запланировали. Добавили, но немножко не так. Но в конце концов мы довольны. Был боковой ветер. Для меня это не самый лучший вариант. Было немного волнения: переживал, как бы правильно держать лодку. Но ветер для всех одинаковый: и для первой-второй воды, и когда едешь посередине, как мы сегодня на лидерской".

Отметим, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.





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