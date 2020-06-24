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ФБР раскрыло тайну висельной петли, напугавшей темнокожего спортсмена: шокирующая разгадка

24 июня, 08:29

Олег Люлька Олег Люлька

Как оказалось, это не расизм и никто гонщику не угрожал - петля давно валялась в гараже для поднятия ворот

Громкий расистский скандал, возникший в американской гоночной серии NASCAR, оказался мыльным пузырем. Ранее сообщалось, что перед гонкой в Алабаме неизвестные подбросили висельную петлю в боксы темнокожего пилота Буббы Уолласа. Подобный жест считается в США проявлением расизма из-за ассоциаций с судом Линча.

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Напомним, сам американский спортсмен назвал произошедшее "гнусным актом расизма и ненависти", а руководство NASCAR немедленно начало расследование, чтобы установить личность человека, подбросившего петлю, и навсегда исключить его из спорта.

Однако Федеральное бюро расследований США, оценив все имеющиеся факты и улики, не стало открывать дело по факту неприятной находки. Следствие установило, что петля в боксах находилась еще с октября 2019 года и использовалась для поднятия ворот гаража. При этом подчеркивается, что на тот момент никто не мог знать, что Бубба Уоллас займет именно эти боксы летом 2020 года.

Даррелл Бубба Уоллас

Даррелл Бубба Уоллас / Фото: Reuters

"Мы благодарим ФБР за быстрое и глубокое расследование и рады узнать, что это не был преднамеренный расистский акт против Буббы Уолласа", – говорится в официальном заявлении NASCAR

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Ранее английский клуб "Бернли" извинился за баннер "Жизни белых важны" перед матчем с Зинченко. На волне борьбы с расизмом баннер в поддержку белых, пролетевший над стадионом "Манчестер Сити", посчитали оскорбительным.

Между тем болельщик "Бернли" Джейк Хеппл, взявший на себя ответственность за скандальный баннер, отказался за него извиняться. "Видимо, теперь говорить, что жизни белых важны – это расизм", – заявил фанат.

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гонки расизм NASCAR петля Бубба Уоллас

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