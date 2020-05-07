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Фейковые фанаты и чирлидеры в масках для онлайн-зрителей: бейсбол вернулся на арены

7 мая, 11:38

Алексей Андрейцев

Большой спорт начинает возвращаться после жесткого карантина: в Южной Корее стартовала бейсбольная лига

Бейсбольная лига Южной Кореи – один из первых чемпионатов, который возродился после карантина, вызванного пандемией коронавируса. На днях были сыграны первые поединки. Зрителей на арены не пустили, зато растянули на секторах огромные плакаты с "фейковыми" фанатами – нарисованными, да еще и в масках. Настоящими были только сотрудники команд, стадионов и чирлидеры. Последние выступали в масках для онлайн-зрителей, которых, в свою очередь, выводили на огромный экран на арене.

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Интересно, что трансляции игр в Южной Кореи показали на американском ТВ – в США пока соревнования под запретом. На данный момент бейсбол вернулся только в Южной Корее и в Тайване.

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Один из сотрудников арены был на стадионе в костюме Джинна из фильма "Аладдин".

А некоторым зрителям даже удалось посмотреть игру вживую. Правда, стоять пришлось за ограждением арены.

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"Наш профессиональный бейсбол привлек внимание всего мира. Он транслировался в прямом эфире в США и Японии. Мир будет смотреть и учиться способам совмещения карантинного режима с повседневной жизнью и в области спорта", – прокомментировал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. По его мнению, спорт должен вселить оптимизм и укрепить надежду на скорейшее возвращение к обычной жизни.

Сюжет о том, как бейсбол возвращался на арены Южной Кореи:

Бейсбол вернулся в Южную Корею после жесткого карантина

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Южная Корея зрители бейсбол чирлидинг

Источник: Сегодня|Спорт

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