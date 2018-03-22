Фигуристка из Украины установила два мировых рекорда на чемпионате мира

Пара Савченко/Массо на ЧМ в Милане с двумя рекордами взяла "золото"

Чемпионы Олимпийских игр-2018 Алена Савченко и Бруно Массо на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане обновили собственный мировой рекорд по очкам в произвольной программе и превзошли лучшее достижение по сумме баллов, набранных в двух прокатах.

Савченко и Массо в четверг получили за прокат произвольной программы 162,86 балла и улучшили собственное достижение (159,31), которое было установлено на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Суммарно в активе немецкой пары стало 245,84 балла.

Прежнее достижение было установлено Максимом Траньковым и Татьяной Волосожар (237,71 балла) на Skate America-2013.

"Серебро" чемпионата мира завоевали российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, "бронзу" – французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

Интересно, что Алена Савченко родилась в Украине и до 2004 года представляла на соревнованиях нашу страну, после чего перебралась в Германию. А Бруно Массо – француз. Он защищает цвета Германии с 2015 года. Ранее Массо выступал в паре с еще одной украинкой Дарьей Поповой.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 в Южной Корее Алена Савченко принесла Германии золотую медаль в фигурном катании. "В этой медали и часть Украины", – сказала она после награждения.