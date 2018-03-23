Фигуристка, засветившая грудь на Олимпиаде, установила рекорд на чемпионате мира

Французы Пападакис/Сизерон с мировым рекордом стали лучшими в коротком танце на ЧМ в Милане

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют в соревнованиях танцоров на чемпионате мира в Милане, установив новый мировой рекорд.

За свое выступление Пападакис и Сизерон получили 83,73 балла и побили мировой рекорд, который составлял 83,67 балла и был установлен канадцами Тессой Вирчу/Скоттом Мойром на Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале.

Второе место занимают американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (80,42 балла). Тройку замыкают канадцы Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (78,31).

Произвольный танец фигуристы представят в субботу.

Напомним, что Габриэла Пападакис на Олимпиаде прославилась курьезом, который случился с ней на льду. Во время исполнения программы ее платье расстегнулось и спортсменка засветила грудь, но смогла завершить программу, показав после короткого танца второй результат.

Отметим, что вчера на чемпионате мира по фигурному катанию экс-украинка Алена Савченко установила два мировых рекорда. Пара Савченко/Массо на ЧМ в Милане с двумя рекордами взяла "золото".