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Финал в барьерном спринте на ЧМ-2019 запомнился падением спортсмена из Ямайки

2 октября, 23:59

Омар Маклеод упал во время прохождения последнего барьера

Омар Маклеод упал в финале бега на 110 метров в барьерами

Омар Маклеод упал в финале бега на 110 метров в барьерами / Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре прошел финальный забег среди мужчин на дистанции 110 метров с барьерами. Представитель Ямайки Омар Маклеод упал во время прохождения последнего барьера. У него произошло касание с бегущим по соседней дорожке испанцем Орландо Ортегой, после чего Маклеод потерял равновесие и упал на землю. Он завершил дистанцию пешком и занял последнее место в финале.

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Победу одержал американец Грант Холлуэй (13,10). "Серебро" у нейтрального атлета Сергея Шубенкова (13,15), третье место занял Паскаль Мартино-Лагард из Франции (13,18).

Легкая атлетика. Доха (Катар). Чемпионат мира. Мужчины. 110 м с/б:

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1. Грант Холлоуэй (США) – 13,10
2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,15
3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,18
4. Се Вэньцзюнь (Китай) – 13,29
5. Орландо Ортега (Испания) – 13,30
6. Шэйн Брэтуэйт (Барбадос) – 13,61
7. Девон Аллен (США) – 13,70
8. Милан Трайкович (Кипр) – 13,87
9. Омар Маклеод (Ямайка)

Напомним, что единственную пока медаль для сборной Украины завоевала 18-летняя Ярослава Магучих, которая стала второй в прыжках в высоту. Наша спортсменка взяла планку на высоте 2,04 метра – это ее личный рекорд.

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Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Ранее сегодня украинка Анна Рыжикова пробилась в финал в беге на 400 метров с барьерами. Наша спортсменка заняла третье место в своем полуфинальном забеге и с итоговым седьмым местом среди всех участниц этой стадии пробилась в восьмерку сильнейших.

Анна Рыжикова

Анна Рыжикова / Фото: Reuters

Также в среду 18-летний украинец удивил на чемпионате мира, дважды установив личный рекорд. Самый молодой участник финала, украинец Михаил Кохан, показал итоговый результат 77,39 метра. Это пятое место на чемпионате мира.

Михаил Кохан

Михаил Кохан / Фото: Reuters

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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легкая атлетика чемпионат мира бег на 110 метров с барьерами

Источник: Сегодня|Спорт

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