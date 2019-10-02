Финал в барьерном спринте на ЧМ-2019 запомнился падением спортсмена из Ямайки

Омар Маклеод упал в финале бега на 110 метров в барьерами / Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре прошел финальный забег среди мужчин на дистанции 110 метров с барьерами. Представитель Ямайки Омар Маклеод упал во время прохождения последнего барьера. У него произошло касание с бегущим по соседней дорожке испанцем Орландо Ортегой, после чего Маклеод потерял равновесие и упал на землю. Он завершил дистанцию пешком и занял последнее место в финале.

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Победу одержал американец Грант Холлуэй (13,10). "Серебро" у нейтрального атлета Сергея Шубенкова (13,15), третье место занял Паскаль Мартино-Лагард из Франции (13,18).

Легкая атлетика. Доха (Катар). Чемпионат мира. Мужчины. 110 м с/б:

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1. Грант Холлоуэй (США) – 13,10

2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,15

3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,18

4. Се Вэньцзюнь (Китай) – 13,29

5. Орландо Ортега (Испания) – 13,30

6. Шэйн Брэтуэйт (Барбадос) – 13,61

7. Девон Аллен (США) – 13,70

8. Милан Трайкович (Кипр) – 13,87

9. Омар Маклеод (Ямайка)

Напомним, что единственную пока медаль для сборной Украины завоевала 18-летняя Ярослава Магучих, которая стала второй в прыжках в высоту. Наша спортсменка взяла планку на высоте 2,04 метра – это ее личный рекорд.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Ранее сегодня украинка Анна Рыжикова пробилась в финал в беге на 400 метров с барьерами. Наша спортсменка заняла третье место в своем полуфинальном забеге и с итоговым седьмым местом среди всех участниц этой стадии пробилась в восьмерку сильнейших.

Анна Рыжикова / Фото: Reuters

Также в среду 18-летний украинец удивил на чемпионате мира, дважды установив личный рекорд. Самый молодой участник финала, украинец Михаил Кохан, показал итоговый результат 77,39 метра. Это пятое место на чемпионате мира.

Михаил Кохан / Фото: Reuters

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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