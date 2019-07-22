Франция оставила Украину без "золота" на чемпионате мира по фехтованию

В решающем противостоянии ЧМ наши шпажисты лишь в последнем раунде позволили себя перефехтовать

Украинцы не устояли перед французами. Фото: AFP

Сборная Украины в командной шпаге в драматическом финале против команды Франции уступила "золото" чемпионата мира в Будапеште. Соперники шли вровень вплоть до девятого раунда, где между собой сошлись Анатолий Герей и Янник Борель. Забрав последний раунд со счетом 10:2, представитель Франции принес своей команде победу с общим счетом 45:37 и золотые награды мирового первенства. Украинский квартет – Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Анатолий Герей и Роман Свичкарь – везет домой "серебро".

Смотрите видео медального вечера на ЧМ по фехтованию в Будапеште

Отметим, что на пути в финал украинские шпажисты одолели соперников из Гонконга (45:40), Венгрии (45:36) и Италии (37:34). В полуфинале сборная Украины уверенно справилась с Китаем со счетом 38:24.

Напомним, накануне Ольга Харлан взяла шестое золото ЧМ, победив в драматической "рубке" саблистку из России. Украинка лидировала большую часть боя, однако в заключительной стадии поединка инициативу перехватила Софья Великая. Она вела 14:13 и была в одном ударе от победы. Но Харлан на характере выцарапала золотую медаль, сперва сравняв счет (14:14), а затем совершив удачную победную атаку на россиянку.

Эмоции Ольги Харлан были, как всегда, непередаваемы. Сняв после победы свою амуницию, украинка продемонстрировала публике свой фирменный сине-желтый маникюр. А затем прозвучал ее душераздирающий крик радости! И еще один! И еще! Кстати, во время церемонии награждения россиянка Великая принялась душить Харлан, схватив ее за шею. Но все это было в шутку.

Смотрите золотой бой Ольги Харлан на ЧМ по фехтованию

Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

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