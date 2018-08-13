Французская звезда фигурного катания Фабьян Бурза: "Здесь жарко! И вкусная еда. Но я не фанат борща"

Сегодня, 14:42

Тренер Назаровой и Никитина – о желании открыть школу и воссоединении с партнершей, о том, почему не любит смотреть спорт и как удивился количеству мальчиков на льду

Фабьян Бурза в Харькове
Фабьян Бурза в Харькове. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

14-15 августа на киевской ледовой арене на Шалетт пройдут контрольные прокаты украинской сборной по фигурному катанию. Первые наработки планируют показать и наши лидеры, чемпионы Универсиады и призеры юниорского чемпионата мира в танцах на льду, Александра Назарова и Максим Никитин. А фанатам, следившим за фигурным катанием еще хотя бы четыре года назад, будет приятно увидеть у бортика старого знакомого – француза Фабьяна Бурзу, который в паре с Натали Пешала дважды стоял на пьедестале чемпионата мира ("бронзы" в 2012 и 2014 годах) и дважды выигрывал чемпионат Европы (2011, 2012), а теперь выводит на лед наших Сашу и Максима, уже в качестве тренера.

Ну а харьковчане вообще могут встретить звездного француза на улицах своего города. Вот и "Сегодня" ради такого случая посетила нашу экс-столицу и побывала на тренировке дуэта со старым новым наставником. Дело в том, что предыдущие два сезона Назарова и Никитин тренировались в США под руководством Игоря Шпильбанда и Фабьяна Бурзы, но этим летом неожиданно вернулись в Украину. Поначалу здесь ими занималась бывший тренер Галина Чурилова, а две недели назад за ними из США приехал Бурза: тот решил уйти от Шпильбанда и взял на себя обязанности главного тренера. Теперь он единолично занимается украинцами.

На Салтовском льду ребята отрабатывали с Фабьяном короткий танец в ритме танго под музыку из "Чикаго" (да-да, в этом сезоне нас ждут знаменитые "Он сам нарвался" из "Тюремного танго") и долго колдовали над хореографией к произвольному – на тему из фильмов Чарли Чаплина. Финальная поза из еще не полностью поставленной программы никак не хотела поддаваться. Фабьян, который, кстати, в свое время тоже катался с Натали и под "Чикаго", и под Чаплина, демонстрировал все на себе, становясь в пару то с Сашей, то с Максимом, и, кажется, у них наконец начало получаться. По окончании тренировки с холодного катка мы вернулись в нашу жаркую реальность и разузнали у тренера, что привело его к переменам после олимпийского сезона.

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— Фабьян, как вы решились на то, чтобы приехать к Саше и Максиму в Украину?
— Мы работали вместе в Детройте около трех лет. Это очень интересная пара, я люблю с ними работать. Их качество соответствует моему виденью фигурного катания. Они креативные и оригинальные. У них много недостатков, но им хочется привнести разнообразие в спорт. Когда я уволился в США, они сказали, что переезжают назад в Украину и нуждаются в человеке, который бы их подготовил к сезону. Я в то время был на отдыхе и ответил: "Почему бы и нет". И вот я здесь.

— С этого момента хотите работать один?
— Пока что я точно не знаю, что буду делать в следующем году, но не хочу больше работать с кем-то еще. Пришло время выбирать мой собственный путь, а не следовать чужим. Я делал это на протяжении около четырех лет. Работать с Игорем Шпильбандом было интересно, я благодарен ему. Но сейчас мне необходимо больше проявлять себя в наставничестве. Поэтому собираюсь вернуться во Францию и попробовать развить то, что смогу, там.

— Хотите открыть свою школу?
— Да, это был бы идеальный вариант. Во Франции тяжело найти каток на постоянной основе. Большинство людей работают на фрилансе, в спортивных лагерях, мечутся по разным местам. Если мне удастся найти лед — да, я создам школу. В данный момент я работаю с Сашей и Максимом. Не знаю, что произойдет в следующие несколько месяцев, но буду рад им в своей команде. Я также хочу найти юных фигуристов, чтобы помочь им развиваться, чтобы во Франции выросла конкуренция. У нас в Европе богатая история танцев на льду, но сейчас они больше уходят в США и Канаду. И я хотел бы вернуть это в Европу.

— Вы бывали в разных странах. Какую видите разницу в восприятии фигурного катания?
— В США соперничество начинается с юного возраста, чего нет в Европе. Здесь мы хотим сначала походить в школу, а потом уже думать о спорте. Я бы хотел попробовать это сбалансировать.

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— Вы работали со Шпильбандом и как его ученик, и как тренер-партнер. Чему научились у него?
— Когда я еще выступал, он вернул мне возможность снова наслаждаться фигурным катанием. Ведь в какой-то момент ты начинаешь думать только о соревнованиях, прокатах и результатах и не чувствуешь наслаждения. Как партнер он проявил себя в рабочей этике, в планировании, в том, как справлялся с огромным количеством дел вне катка. Эта структурированность, так же как и техника работы, очень мне пригодились. Будучи фигуристом, я тренировался у Александра Жулина в России, у Мюриель Зазуи во Франции, у Анжелики Крыловой и Паскуаля Камерленго в США... Все они мне дали очень много, и у меня была возможность выбирать, что я хочу от них взять, а что нет, в зависимости от того, каким фигуристом я хотел быть и какие навыки мне для этого были нужны. Думаю, то, что я прошел такое количество тренеров, помогло мне выработать катание, которое отличалось от других. И это я хочу передать сейчас детям.

— Вы впервые в Украине?
— Да. Здесь очень жарко! (Смеется.) Саша с Максимом водили меня по всевозможным заведениям, и я еще не весь город смог посмотреть. Мне нравится еда. Мы ели пельмени, хачапури, но это грузинское, шашлык, корнишоны. Борщ? Я не большой фанат борща. Но есть один летний суп, который Максим хочет, чтобы я попробовал. Еще мы ели паштет моей мамы. Страна гостеприимная. Еще и потому, что ребята стараются, чтобы я чувствовал, что мне здесь рады.

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— Как насчет фигурного катания? Заметили что-то необычное?
— На льду много детей. Я вообще удивлен, что здесь так много мальчиков. В фигурном катании их тяжело найти.

— Помните, когда первый раз увидели Сашу и Максима?
— Это было на юниорском чемпионате мира-2015, в том году, когда они стали третьими. Помню, как тогда говорил Игорю Шпильбанду, что это интересная пара и они пытаются скреативить, что тяжело в юном возрасте. Казалось, они соответствовали друг другу так, как в свое время мы с моей партнершей Натали. Поэтому я был впечатлен их работой.

— Вы сказали, у них есть недостатки. Какие?
— Им нужно поработать над связью и чувством движения. Они мощные фигуристы, очень сильные — могут сделать поддержку любой сложности. Я здесь, чтобы научить их другому подходу к фигурному катанию, и, кажется, они начинают это впитывать. Они трудяги, они слушают, исполняют все в точности, как я скажу. Знаю, что это непросто, но они преданны и хотят успеха. Как улучшаем твизлы? Это мой секрет (улыбается).

— Общаетесь ли вы с бывшей партнершей Натали Пешала?
— Да. Она сейчас работает во Франции. И из-за того что я возвращаюсь, общаемся все чаще и чаще. Никогда так хорошо не ладили, как сейчас. Хотел бы, чтобы мы поработали вместе. Я знаю, что она умеет. Не думаю, что она готова работать со мной полноценно, и не уверен, что я к этому готов, но было бы здорово иметь ее вклад время от времени.

— Когда вы последний раз встречались?
— На ее свадьбе в мае. Было мило, не так много людей. Эмоционально. Она плакала, естественно.

— Все вас, наверное, об этом спрашивают. Какой ее муж, лауреат "Оскара" Жан Дюжарден, в жизни?
— Хороший парень. Я встречался с ним пару раз. И чем больше с ним видишься, тем меньше замечаешь в нем актера. Не могу сказать, что мы стали друзьями, но я определенно понимаю, что она в нем нашла. Если он делает ее счастливой, я тоже счастлив.

— У вас есть любимая программа за вашу карьеру?
— Их было так много! Была хорошая программа "Цирк", еще "Кошки", которые были очень-очень давно, фламенко, которое мы ставили с Антонио Нахарро (испанский танцор и хореограф. — Авт.), "Времена года". В основном из-за знакомств с разными людьми, которые создавали для нас хореографию. "Маленький принц"? Это не был шедевр, скорее сшитые лоскутки того, что мы делали раньше, — частица "Цирка" и Чаплина в эмоциях, частица "Кошек" в изложении истории. Это воспоминание обо всем, что у нас было на протяжении карьеры.

— Скучаете за катанием?
— Нет. Я стал старше (Фабьяну — 37. — Авт.). А катание не жалеет тело. Не скучаю за ежедневными прогонами. Мне комфортно быть тренером. Я слушал других так много лет – думаю, отдавать что-то намного легче.

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— Какой был ваш любимый костюм?
— Из "Цирка". Потому что мы меняли костюмы посреди программы. И, наверное, из "Кошек".

— Несколько недель назад мы узнали о смерти 25-летнего Дениса Тена, призера Олимпийских игр и чемпионатов мира. Сейчас в Казахстане создают разные проекты в его честь. Известно ли вам, планирует ли и международное сообщество фигуристов сделать что-то в память о нем?
— Об этом не знаю. Для меня он был другом, великим чемпионом, теплым человеком. Это очень грустно, и я шлю всю свою поддержку его маме. Для нее сейчас тяжелое время, не представляю, каково это, потерять ребенка. И для Казахстана тоже. Они потеряли одну из знаковых фигур и одного из самых важных людей в стране. Это трагедия. Если у меня будет возможность поучаствовать в чем-то в память о нем, я это сделаю. Но для меня демонстрировать эти эмоции в соцсетях – не способ почтить его память. Лучший способ – это помнить его и пытаться быть таким, как он, честным, всегда улыбающимся и прикладывающим максимум усилий. У него жизнь была, как американские горки: он был на вершине, а затем испытал некоторые проблемы в тренировках и результатах, но он все равно сражался. И это то, за что его нужно помнить.

— А был ли кто-то для вас примером?
— Это не один человек. Никто не без недостатков. Примеры — это скорее качества определенного человека. На что я всегда обращаю внимание в людях, так это на то, улыбаются ли они. Не люблю грустных людей, из-за них я тоже становлюсь грустным. Люблю бойцов, таких, как Денис.

— Мы уже говорили о ваших костюмах, но вы известны своей модой и вне льда. Насколько большая у вас коллекция аксессуаров?
— О-о, у меня много обуви… очень много обуви. Тридцать-сорок пар. Люблю одеваться иначе, когда могу. Когда ты француз, то должен быть от кутюр. Я ношу и итальянские костюмы, и японскую обувь. Надеваю, что мне пожелается. Если людям не нравится, мне все равно.

— Вы смотрите футбол?
— Иногда, смотрел чемпионат мира. Финал — с Максимом. Сказал, что если он хочет прийти посмотреть, то ему следует болеть за Францию. Я не смотрю футбол ради футбола, больше из-за компании. А здесь, в Харькове, мы ходили на "Шахтер" — "Арсенал" (Киев). Хорошая игра. Заметил, что в командах не так много украинцев.

— А как насчет тенниса? Были когда-то на Ролан Гаррос?
— Один раз, давным-давно. Я не увлекаюсь просмотром спорта, люблю им сам заниматься: играть в теннис, пляжный волейбол. А когда ты, например, теннисист, на корте есть люди, которые будут болеть за одного, и те, кто против другого. Я такого не люблю.

— А в фигурном катании не так? Есть довольно ярые фанаты.
— Не совсем. Но да, такие всегда есть. Видел таких в России, в Сочи. Когда мы выступали на чемпионате мира в Ницце, зрители болели за нас больше, чем за других, но они так же принимали и всех остальных, кто им нравился. То же самое в Японии. Все зависит от людей. Вот почему я не люблю постоянно находиться в толпе, чтобы не видеть, какими бывают люди.

— Какие у вас еще пристрастия, кроме катания и обуви?
— Люблю искусство, играть в видеоигры с моим племянником, семью, девушку.

— Чего хотели бы достичь в ближайшем будущем?
— Хочу оставить наследие после себя как тренера и кого-то, кто следовал бы за мной, чтобы мы могли создать европейский стиль, узнаваемый во всем мире.

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Автор:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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