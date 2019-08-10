Футболист стал звездой после первого своего матча – до этого он спал на улице и ел раз день

Шихи-Гизпи сделал тачдаун в первом своем матче

24-летний игрок команды NFL (Национальная футбольная лига) "Кливленд Браунс" Дэймон Шихи-Гизпи стал настоящей сенсацией в США. В предсезонном матче с "Вашингтон Редскинз" (30:10) он совершил тачдаун, пробежав буквально через все поле.

История Шихи-Гизпи уникальна. В последний раз он выходил на поле в матче за колледж. Несмотря на довольно яркую игру, его не взял ни один из ведущих университетов, а затем он попал в автомобильную аварию. Канадская футбольная лига и Лига американского футбола в закрытых помещениях его проигнорировали. Целых два года Дэймон оставался без игровой практики, однако продолжал тренироваться и не прекращал попыток заявить о себе.

Чтобы повысить шансы быть замеченным, Шихи-Гизпи в апреле без приглашения приехал на просмотр потенциальных новичков "Браунс" в Майами и соврал, что знаком с вице-президентом клуба Алонзо Хайсмитом. Он был настолько убедителен, что ему позволили принять участие в мероприятии.

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Хайсмит, следивший за действиями молодых игроков, выделил Шихи-Гизпи и сказал ассистенту генерального менеджера, что "этому быстроногому парню стоит дать шанс". Дэймона пригласили на тренировки в Берею через неделю. У него закончились деньги, и во время подготовки к пробному периоду ему пришлось провести две ночи на улице в Майами, а затем ему разрешили спать в фитнес-центре. Он питался один-два раза в день и ходил заряжать телефон в прачечную.

В Берии Шихи-Гизпи смог убедить скаутов "Кливленда", что достоин места в команде. Ему предложили контракт и бесплатную еду. После сумасшедшего тачдауна в первой официальной игре за "Браунс" Дэймон моментально стал кумиром болельщиков и одним из самых упоминаемых людей дня в социальных сетях.

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