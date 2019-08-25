"Галичина" выиграла Суперкубок Украины по гандболу

Победительницы Суперкубка. Фото hcgalychanka.com.ua

Определился победитель женского Суперкубка Украины по гандболу. В поединке за трофей сошлись львовская "Галичанка" и ужгородские "Карпаты". Если первая половина игры прошла в равной борьбе, то потом львовянки просто разорвали своих соперниц. "Галичанка" выиграла" – 32:20 (15:13) и в четвертый раз в истории стала обладателем Суперкубка Украины.

Ранее стало известно, что "Мотор" сыграет со сборными Китая и Саудовской Аравии. Чемпион Украины по гандболу готовится к старту в двух международных турнирах.

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Также недавно стали известны соперники "Мотора" в SEHA-Лиге. Чемпионы Украины сыграют с командами из Северной Македонии, Хорватии, Словакии, Сербии и Венгрии.

Ранее запорожцы узнали соперников в Лиге чемпионов. Украинский клуб попал в "группу смерти". Его соперниками станут действующий обладатель титула – "Вардар" (Македония), финалист этого сезона "Веспрем" (Венгрия), а также "Виве Кельце" (Польша), "Монпелье" (Франция), "Порту" (Португалия), "Киль" (Германия) и БГК имени Мешкова (Беларусь).

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