Галина Авраменко выиграла "бронзу" чемпионата мира по стрельбе

Наша спортсменка стала третьей в стрельбе по движущейся мишени

Украинка Галина Авраменко завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по пулевой стрельбе, который проходит в корейском Чханвоне.

В соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени Авраменко в полуфинале уступила китаянке Ли Сю Ян со счетом – 7:9, но в борьбе за третье место справилась с представительницей Северной Кореи Ри Чжи Е со счетом – 6:3. Золото досталось россиянке Ольге Степановой.

Это третья медаль Украины на чемпионате мира в Корее. Золотую награду выиграла Елена Костевич. Она стала первой в стрельбе с дистанции 25 метров.

Ранее мы писали, что Елена Костевич и Олег Омельчук стали третьими в смешанных соревнованиях на чемпионате мира.

Напомним, что осенью прошлого года олимпийская чемпионка Елена Костевич стала мамой. Спортсменка родила дочь, которую назвали Софией.

Костевич вышла замуж в мае прошлого года. Избранником девушки стал ее давний поклонник проживающий в Австрии. При этом сообщалось, что 32-летняя спортсменка не собиралась менять гражданство и продолжит выступление за сборную Украины.