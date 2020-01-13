Гандболист сборной Украины о поражении австрийцам на Евро: "Вышло не так, как хотели"

Владислав Остроушко

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В трех странах – Австрии, Норвегии и Швеции – продолжается чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Как мы сообщали, сборная Украины проиграла Австрии в своем втором поединке в Вене. Ранее наши уступили всего в один мяч Северной Македонии, но все же сохраняют шансы выйти из группы. Для этого в последнем туре необходимо побеждать команду Чехию.

После обидного поражения австрийцам левый полусредний сборной Украины Владислав Остроушко в интервью пресс-службе Федерации гандбола поделился своими впечатлениями:

"Последние пять минут надо было играть "до верного". Но вышло не так, как хотели. Не скажу, что что-то психологическое, просто вот так вышло. Были спорные моменты, хочу пересмотреть пару эпизодов. Но хочу сказать всей команде спасибо, сражались все без исключения от первой до последней минуты встречи. Именно в таких играх растет команда. Есть еще одна игра, надеемся на лучшее и будем играть только на победу. Тотально мы не уступали, шли ровно. Были моменты, когда могли переломить ход игры. В конце вышло так, что много пропустили, много не забили, не реализовали, допустили много ошибок. Гандбол такой вид спорта, кто меньше допустил ошибок, тот и побеждает".

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