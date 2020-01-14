Где смотреть матч Украина – Чехия – судьбоносный для сборной на чемпионате Европы по гандболу

Украинские гандболисты могут покинуть Евро уже сегодня

Сегодня мужская сборная Украины по гандболу проведет последний матч группового этапа чемпионата Европы. Будет ли он последним для "сине-желтых" на турнире, пока не ясно. Это зависит не только от наших гандболистов. Напомним, в предыдущем поединке Украина проиграла Австрии на Евро-2020.

Интересно, что сейчас ни одна из четырех команд группы В, которые соревнуются в Вене, не обеспечила себе выход во второй раунд. Так же, как и не потеряла шансы это сделать сегодня. В 19:15 начнется встреча Австрия – Северная Македония, а в 21:30 по киевскому времени Украина – Чехия. Читайте расписание, результаты и таблицы чемпионата Европы по гандболу.

На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет канал "Спорт 1". К сожалению, более доступный UA: Перший так и не решился транслировать чемпионат. В интернете игру можно посмотреть на сайте Европейской гандбольной федерации – ehftv.com.

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Для преодоления группового барьера подопечным Сергея Бебешко нужно победить чехов с разницей в два мяча. И надеяться, что австрийцы справятся с македонцами. Правда, букмекеры отдают предпочтение нашим соперникам: коэффициент на их победу около 1.45.

Узнайте мнение Владислава Остроушко о поражении австрийцам.

Смотрите, как украинцы готовились к Евро-2020

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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