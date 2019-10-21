Героиня чемпионата мира Магучих и молотобоец-рекордсмен Кохан претендуют на звание "Восходящей звезды" Европы

Магучих дважды обновила личный рекорд в Дохе, остановившись на 2,04 м / Фото: Reuters

Украинцы Ярослава Магучих и Михаил Кохан претендуют на звание лучших лучших молодых легкоатлетов Европы в 2019 году. Сегодня Европейская легкоатлетическая ассоциация обнародовала итоговые тройки кандидатов на награду "Восходящая звезда", которые определились после голосования представителей СМИ и болельщиков в соцсетях.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Прыгунья в высоту Магучих в этом году выиграла серебряную медаль чемпионате мира, дважды за финала улучшив юниорский мировой рекорд (2,02 и 2,04 м), а также стала самой молодой в истории медалисткой легкоатлетических мундиалей в технических дисциплинах.

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Метатель молота Кохан победил на юниорском чемпионате Европы, уставив рекорд турнира, а затем всего в 18 лет стал пятым на взрослом чемпионате мира, дважды улучшив личный рекорд и остановившись на – 77.39 м. Украинцу не хватило 39 см до "бронзы".

Михаил Кохан – украинский метатель молота / Фото: Reuters

У девушек конкуренцию Ярославе в номинации составляют датская бегунья Анна Эмили Меллер и польская бегунья Ева Свобода. Оппоненты Кохана – самый молодой чемпион мира по десятиборью немец Никлас Каула и белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков. Награждение состоится в Таллине 26 октября.

Смотрите, как Ярослава Магучих стала вице-чемпионкой мира по прыжкам в высоту в Катаре.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

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