Героиня Европейских игр Юлия Ткач: "Ты можешь быть мамой, а на ковре – настоящим воином"

Чемпионка Евроигр по вольной борьбе рассказала нам о первых словах своего сына после победной схватки

Юлия Ткач. Фото: Reuters

Чемпионка Европейских игр по борьбе Юлия Ткач рассказала "Сегодня" о самой изнурительной схватке в Минске, отношении к видеоповторам, ауре Ольги Харлан, остановке, которая может стать катастрофичной, и о судьбоносном медобследовании. Напомним, в финале весовой категории до 62 кг Юлия Ткач одолела Эльмиру Гамбарову из Азербайджана.

- Юлия, ваше "золото" – наше единственное в женской борьбе на Евроиграх-2019. И это первая ваша крупная победа с чемпионата мира 2014 года.

- Рада, что я выиграла и что у меня есть золотая медаль. Смогла пробежаться с флагом по ковру. Приятные эмоции. Пока наслаждаюсь моментом. Уровень соперниц? В моей категории были все лидеры. Можно приравнять к чемпионату Европы. Атмосфера и проведение напоминают маленькую репетицию перед Играми: чтобы спортсмены поняли, что такое Олимпиада. На таких соревнованиях чувствуется сила единства всех спортсменов. Приходят болеть с других видов спорта. Это сближает нас, делает большой спортивной семьей.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

- Какая схватка здесь была самой тяжелой?

- Наверное, за выход в финал. Я боролась с действующей чемпионкой мира и Европы (болгаркой Тайбе Юсейн, которая в итоге проиграла и поединок за "бронзу". – Авт.). Хотя схватка началась для меня очень-очень удачно, но потом немного ошиблась тактически, и все закончилось со счетом 11:8. Эта соперница была для меня самой изнурительной эмоционально и психологически. Что помогло дожать ее в конце? Наверное, желание победить. Я с ней борюсь уже много лет. Мы извечные соперницы. Знаем друг друга довольно хорошо, поэтому бороться вместе все интереснее и интереснее (улыбается). Она знает, что я атакующая спортсменка.

- В вашей схватке дважды брали видеоповтор. Не во всех видах спорта их любят.

- Видеоповтор – очень хорошая вещь, ведь борьба – динамичный вид спорта. Можешь сделать прием, а судья не увидит и неправильно оценит. За динамикой и скоростью не все можно заметить, а видеоповтор позволяет рассмотреть и проверить эпизод. Случается ли несправедливое судейство даже после повтора? Конечно, случается. Если у судей стоит четкая задача тебя слить, то они будут делать все возможное для этого. Твое задание – побеждать так, чтобы тебя уже невозможно было засудить, – чисто и без нюансов.

- В финале, чтобы победить азербайджанку Эльмиру Гамбарову, вам понадобилось четыре очка. От чего зависит результативность схватки?

- Есть разные стили борьбы – от них все и зависит. Кто-то больше от защиты работает, кто-то более атакующий и динамичный. Я отношусь ко вторым. Мне нельзя останавливаться во время схватки, потому что для меня это может быть катастрофично. Каждый подбирает себе стиль, который ему удобнее.

- Вы говорили, что эта соперница для вас тоже не очень удобная. Чем именно?

- В первую очередь, это была финальная схватка, а в ней всегда ответственность зашкаливает. Каждый неверный шаг может стать фатальным. Сама спортсменка из Азербайджана тоже давно выступает на международной арене. Она довольно угловая борчиха: может где-то подловить, забросить. И нужно быть осторожной. Старалась бороться во всю силу, чтобы было больше эффекта. А победа, что 10:0, что 2:0 – в моем возрасте (Юлии – 29 лет. – Авт.) нужно затрачивать как можно меньше энергии, но чтобы руку в конечном итоге поднимали тебе.

- Родные приехали в Минск?

- Мой тренер и муж (Александр Ткач. – Авт.) на соревнованиях всегда рядом со мной. Даже не представляю себя без него. Мы с ним как медаль. Две стороны, но медаль одна. Он моя самая большая опора и поддержка. Остальные дома у экрана телевизора – родители, братья, сыночек (Ярослав. – Авт.). Он очень радуется. Когда я победила, сразу позвонил мне на вайбер: "Мам, покажи медаль!" (Смеется.) Ему было интересно, спрашивал, когда я приеду, очень соскучился. Сын уже довольно взрослый – ему пять лет, он все понимает. Мне кажется, одна из весомых составляющих в жизни спортсмена – такая искренняя поддержка родных, которая никогда не гаснет. Прекрасно, когда побеждаешь, – тебя все поздравляют. У меня соцсети просто разрывались! Но когда ты проигрываешь, родные являются опорой, которая тебя никогда не оставит.

- Ваш сын полгода назад снялся с вами в фотосессии для календаря с мамами-борчихами и их детьми.

- Ой, нам очень понравилось. В сборной уже очень много мам с детками. Из шести спортсменок на этих Играх четыре – мамы. Это было прекрасно, в черно-белых тонах, атмосфера приятная. Все календари, наверное, разлетелись за несколько дней. Все вышли такими красивыми, нежными. За счет детей (смеется). Очень красивый календарь. Он действительно показывает женскую силу и красоту: ты можешь быть мамой и одновременно спортсменкой, борчихой, оставаться любящим человеком, а на ковре быть настоящим воином.

- Какие впечатления от Минска?

- Я здесь уже была на соревнованиях. Вообще мне нравится. Страна, близкая по духу украинцам. Приятные люди, искренние. Гулять особо не было возможности. До выступления спортсмены пытаются аккумулировать энергию. Вес нужно было держать, так что сильно не разгуливала. Дорога – от деревни в зал и из зала в деревню.

- Перед отъездом на Игры наши знаковые спортсмены – Сергей Бубка, Людмила Турищева, Владимир Кличко – делились со сборной историями и опытом. Что для себя из этого вынесли?

- Очень хороший формат, мотивирует спортсменов, чтобы они верили в себя и не падали духом. Мы собрались таким дружеским коллективом, пообщались между собой. Такие встречи сближают. Каждый в своем виде спорта закрыт, переживает за свои соревнования. А тут разрядка – делишься эмоциями, впечатлениями, и потом легче идти дальше работать. Они рассказывали о своих ошибках, что они делали не так. И ты анализируешь, пытаешься не повторять. Их волнения перед соревнованиями сравниваешь с собой, со своими переживаниями.

- Вы и сами в этом году попали в топ-100 самых влиятельных женщин Львовщины. А кто в вашей жизни повлиял на вас больше всего?

- Наверное, мама. Она для меня образец женщины. Я всегда хотела быть такой, как она. Она сильный духом, искренний человек, который всем сердцем любит свою семью и оберегает ее. Она мой идол, мой самый близкий друг. Я с ней всегда делюсь проблемами и секретами. Я такая, какая я есть, благодаря ей. Всегда прислушиваюсь к ее советам, и когда в жизни не знаю, как правильно поступить, или есть какие-то сомнения, звоню маме. Она поможет сделать правильный выбор.

- Несмотря на то что у вас самой уже большой опыт, есть ли у вас еще кумиры в спорте?

- Мне очень нравится Оля Харлан (чемпионка ОИ по фехтованию. – Авт.). Когда с ней общаюсь, чувствую ее силу духа. Очень хорошая и как человек, и как спортсменка. У нее аура сильной личности. Вообще я общаюсь со многими спортсменами, и от каждого пытаюсь что-то взять на заметку, чтобы становиться лучше.

- Подготовка к Минску-2019 чем-то отличалась от обычной?

- Нет, мы работали в привычном режиме. Лишь в конце уменьшили нагрузку. Прошли медосмотр, у меня оказались заниженные показатели, и мне рекомендовали больше отдыхать. Перетренировалась: организм был изможден. И, возможно, немного дольше отдыхала, чем обычно, что позитивно повлияло на мое выступление (улыбается). Хорошо, что наша федерация и тренеры проводят такие обследования время от времени – это дает возможность выучить свой организм и вовремя останавливаться. Медаль складывается из маленьких частей, выливается в одно целое и висит на шее у спортсмена. Но у него за спиной стоит большая дружная команда.

Если бы я его не прошла, то обследование, то и дальше работала в том же режиме, и, возможно, все бы закончилось по-другому. В профиспорте должен быть индивидуальный подход. Каждый организм реагирует по-разному на нагрузки и отдых, и не всегда спортсмен адекватно прислушивается к себе. Думает, что чем больше, тем лучше будет эффект, и на соревнованиях все получится. Но можно не рассчитать силы и потенциал организма. И тогда не будет даже сил.

У нас основные соревнования – это чемпионат мира, который будет проходить в сентябре в Астане, в Казахстане. Он лицензионный: будут разыгрываться первые квоты на Олимпийские игры. Будем все силы и эмоции туда направлять.

- Отличаются как-то эти Игры от тех, что были в Баку в 2015 году?

- В Баку было более пафосно. Возможно, было выделено больше денег. Ну а для нас соревнования – это праздник. Идешь утром перед соревнованиями, переживаешь и встречаешь кучу волонтеров, которые с тобой здороваются, желают хорошего дня, и это поднимает настроение.

- Ну и здесь у вас золотая медаль.

- Конечно! (Смеется.) У каждого спортсмена город, в котором он побеждает, в душе становится близким.

Как сообщалось ранее, на Европейских играх случился казус: некому было передать флаг соревнований. Дело в том, что следующий хозяин Игр – польский Краков – отказывается их проводить.

Также мы писали, что гопак снова в моде: Жан Беленюк сорвал овации танцем на Европейских играх в Минске. Борец сначала пробежался по ковру с украинским флагом, а затем принялся танцевать. Для Жана это не впервой. Смотрите, что он вытворял во время сборов:

Беленюк танцует на борцовском ковре

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