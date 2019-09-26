Герой Атланты поднимает Днепр, в Токио рвется лишь виндсерфинг: все о парусном спорте в Украине

Куда занесло наш парус: первое и пока единственное "золото" Олимпиады наши спортсмены брали 23 года назад

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Парусный спорт зародился в XVI веке в Нидерландах – соревнования проводятся на судах или спортивных снарядах, например – досках, которые двигаются под силой ветра. Первые парусные гонки были организованы между английскими "чайными клиперами", которые везли напиток из Индии. Тот корабль, который раньше всех приходил в Англию, мог дороже всех продать свой чай.

Интрига гонок не только в удержании большой скорости, но и в том, чтобы справляться с течениями, предугадывать скорость и направление ветра, которые меняются по дистанции. В олимпийскую программу парус вошел в 1900-м и остался до наших дней.

Первые 15 лет независимости Украина тоже заставляла считаться с собой в парусном спорте – выигрывала медали Олимпиад, строила суда и участвовала в престижнейших регатах. В последние годы из-за отсутствия финансирования государства, спонсорской поддержки и нормальных условий для развития мы теряем звезд прошлого, переходящих под чужие знамена, и не можем вырастить своих.

НАШИ ЛЕГЕНДЫ: "РАСШИРЯТЬ ГРАНИЦЫ СВОЕГО МИРА – ЭТО ВЫЗОВ"

За годы независимости парусный спорт принес Украине пять медалей с трех летних Олимпиад. Единственное "золото" выиграл еще в 1996-м в Атланте экипаж в классе 470 в составе днепрян Евгения Браславца и Игоря Матвиенко. В любителях Евгений и Игорь гоняли до 2006-го, а потом им надоели постоянные организационные проблемы и нехватка финансирования. "На международные соревнования по три дня с Женей перевозили яхту с места на место. А конкуренты, у которых для этого были специальные водители, только на регаты прилетали", – сетовал Матвиенко.

Ребята успели побывать в призах и в составе профессиональных команд в различных классах. К сожалению, после аннексии Крыма живший в Симферополе Браславец принял российское гражданство.



На всех парусах к "золоту". Браславец и Матвиенко – единственные олимпийские чемпионы Украины

А Матвиенко, успев поработать со сборными Украины и России, несколько лет назад создал в родном Днепре яхт-клуб MIR, который в этом году начал проводить в городе регаты: "Вы можете прийти в клуб, не имея своей яхты и никакого опыта. Идея клуба — создание монофлота: абсолютно одинаковых яхт, которые будут гоняться по спортивной дистанции". На март этого года день занятий в клубе стоил около 500 гривен. "Расширять границы своего мира — это всегда вызов. А принятый вызов придает жизни красок", — считает Игорь.

Первую женскую награду ОИ — "бронзу" все той же Атланты-1996 — выиграли Руслана Таран и Елена Пахольчик в том же классе 470. Через четыре года девушки повторили этот результат уже в Сиднее. Хотя приехали в Австралию в ранге трехкратных чемпионок мира. Но если Пахольчик на этом остановилась, то уроженка Евпатории Таран, которую в яхт-клуб брат привел в 8 лет, пошла на третий заход и в 2004-м из Афин привезла уже "серебро", но в классе "Инглинг" в команде с крымчанкой Светланой Матевушевой, которая сейчас уже россиянка, и киевлянкой Анной Калининой. Руслана, на счету которой три из пяти наших наград на ОИ и которую признавали лучшей яхтсменкой мира, не единожды становилась чемпионкой мира и после ухода из любителей, в том числе в гонках "Драконов".



Руслана Таран

Тогда же в Афинах на 2-ю ступень пьедестала взошли Родион Лука и Георгий Леончук. Вообще в 2000-х годах Лука совершил огромный прорыв в парусном спорте — вместе с командой завоевал 1-е место в мировом рейтинге Международной федерации парусного спорта (2002—2003), мировое чемпионство в классе 49er и стал лидером мирового рейтинга-2005. А в 2015-м возглавил украинскую федерацию.

После 2004-го ближе всех была к пьедесталу Ольга Масловец в Лондоне-2012 в парусной доске, но ветер на последней стометровке исчез, и она с первого места откатилась на 4-е.

ОКЕАНСКИЕ ГОНКИ ГЕТМАНА И ОДЕССЫ

Глава нашей федерации парусного спорта Родион Лука — единственный украинец, который принял участие в самой престижной парусной кругосветной регате "Вольво Оушен Рэйс" в качестве рулевого — на яхте "Касатка". "Океанскую гонку" проводят раз в три года, это самое продолжительное профессиональное спортивное событие. На протяжении почти 9 месяцев команды проходят испытание экстремальными температурами от –15 °C в водах Южного океана вокруг Антарктиды до +45 °C на экваторе. Лука стартовал 4 октября 2008-го в испанском Аликанте, а финишировал — 27 июня 2009-го в Петербурге. Аудитория регаты составила 1,2 млрд человек.

Но он был не первым украинцем, кто рискнул и покорил этот Эверест парусного спорта. В 1993 году в регате, которая на тот момент называлась "Витбред", стартовало две украинские яхты — "Гетман Сагайдачный" со шкипером Евгением Платоном и "Одесса" во главе с Анатолием Вербой. К слову, и Платон, и Верба были частью экипажа яхты "Фазиси", которая 1-й из СССР приняла участие в этой многомесячной гонке в 1989—1990 годах. "Фазиси" пришла в Саутгемптон 11-й из 23-х. Но, не выдержав напряжения, безденежья, оргпроблем и интриг руководства команды, ее шкипер Алексей Грищенко совершил самоубийство по ходу регаты...



"Гетман Сагайдачный". Лучшая из наших яхт в топ-кругосветке

"Сагайдачного" строили два года, задействовав порядка 200 человек. Создание яхты и участие в гонке обошлось в 3,5 млн долларов (около 1/10 финансирования других участников). Корпус и палубу изготовили на Харьковском авиационном заводе. И невзирая на проблемы с деньгами, яхта заняла 7-е место.

В 1994 году Одесса отмечала 200-летний юбилей, и яхту так и назвали: "Одесса 200". Начинала строиться в России в Чкаловске, но доводили до ума ее уже в США. Спонсорскую помощь в Штатах оказали несколько городов под названием "Одесса". Из-за ограниченного финансирования яхта начала гонку лишь через неделю после официального старта, за 158 суток и 4 часа прошла 32 000 миль и пришла к финишу 10-й.

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ЧТО СЕЙЧАС: ЗАХОДИМ В ТОП-50, НО НЕ НА ИГРЫ

Сегодня нашей сборной очень не хватает таких звезд, как были лет 10—15 назад. Конкурировать с мировыми топами пока не приходится. Главной причиной все как один называют недостаточное финансирование. На чемпионате мира-2018 по парусному спорту лучшим результатом украинцев было 46-е место Катерины Гуменко и Ангелины Кошовой в классе 470. В топ-50 также вошел Андрей Гусенко, выступающий в "Финне". Никто из "сине-желтых" на ОИ-2020 в Токио пока не отобрался.

Гусенко идет 45-м в мировом рейтинге — это лучшая позиция среди украинцев. А раньше он и до 9-й строчки добирался! Парусный спорт — это у него семейное. Брат Александр тоже им занимается, а отец Валерий Гусенко после завершения профессиональной карьеры стал тренером и теперь рассекает в гонках ветеранов. Воспитал из Андрея первого номера страны. Этой весной младший сын выиграл "Олимпийскую неделю" в Валенсии и пробился в десятку на этапе Мировой серии в Генуе.

Надежды также возлагают на сменившую флаг Анастасию Валькевич. Еще в 2018 году виндсерферша соревновалась за Беларусь. Летом в Тернополе выиграла национальный чемпионат в классе RS:X. Спортсменка участвовала в Юношеской Олимпиаде-2010 в Сингапуре, где выиграла 4-й этап и финишировала 7-й в общем зачете. А в 2012-м становилась лучшей в мире среди молодежи в классе "Рейсборд". Кстати, этим видом спорта Настя начала заниматься всего за три года до Юношеских игр. Первое время никак не могла войти в необходимую физическую форму — ее даже думали отчислить из сборной, но вскоре яхтсменка наловчилась, и стала показывать результаты.



Анастасия Валькевич. Подкрепление пришло из Беларуси

Елена Пахольчик: "Вода – это работа. Я больше люблю наблюдать эту красоту с берега"

О спонсорских мечтах, базах в крыму и летающей "моли"

Двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира вместе с Русланой Таран в классе 470 Елена Пахольчик рассказала нам, куда пропал наш парус и сколько стоит им заниматься.

— Елена, ваши успехи припали на 1990-е годы. Что с тех пор изменилось в парусном спорте?

— Он стал более динамичным и атлетичным. Изменился в технологическом плане — в изготовлении яхт, парусов и оборудования. Что насчет Украины? К сожалению, на сегодняшний день профессионального спорта практически нет. На Олимпийских играх в Атланте и Сиднее и мы, и мужчины соревновались и брали первые медали независимой Украины еще за счет багажа Советского Союза. Уже потом Руслана Таран с новым экипажем выступала в 2004 году в Афинах в новом классе — "Инглинге", а Родион Лука — в новом 49er. Они завоевали олимпийское "серебро". Оля Масловец была близка к пьедесталу в Лондоне-2012: стала четвертой. А потом в стране начались печальные события...

В эти дни проходят лицензионные соревнования в ветродоске (виндсерфинге) — на чемпионате мира на озере Гарда в итальянском Наго-Торболе. Как раз моя землячка из Беларуси (там Елена долгое время жила и училась. — Авт.) Анастасия Валькевич приехала в Украину выступать в RS:X.

Из-за того, что у нас технический вид спорта, он нуждается в большом количестве финансовых вложений. В мире все развивается динамично, постоянно нужно покупать современные лодки, паруса, оборудование. И мы в этом плане очень отстаем. А если у тебя нет лучших лодок, ты не можешь конкурировать с лидерами в мире.

Также к 2024 году меняется формат в нашем классе: уже не будет отдельно женских и мужских экипажей, а будет микст. Это политика Международного олимпийского комитета — гендерное равенство. Многие виды спорта тоже включают в программу смешанные соревнования.

Парусный спорт очень красивый. Детки занимаются, и это приятно. Вот недавно в Одессе прошел чемпионат Украины в классе "Оптимист". Это первая яхта, с которой дети начинают свой путь в парусном спорте. Было их около 80.

Крейсерский спорт развивается больше в аматорском направлении. В Киеве проводятся регаты. Азам учат абсолютно разных людей, а потом они себя испытывают в соревнованиях. Приходят и из разных компаний, и банкиры — кто угодно. Но за это все нужно платить.

Мне бы очень хотелось, чтобы спорт развивался. Культивируют его в тех регионах, где есть выход к речке или морю. Возможно, если бы у нас был закон о спонсорстве, как во всем мире, было бы немного проще. Это же классно: рекламируешь какую-то компанию, а она тебе помогает приобрести яхту, паруса, финансирует участие в турнирах.

— Сколько спортсмены приблизительно тратят на парусный спорт?

— Судно класса 470 стоит около 25 тысяч евро. Для элитных спортсменов нужно минимум две яхты, потому что соревнования проходят на всех континентах мира. Например, если ты отправляешь яхту в Америку или Японию, то для подготовки нужна еще одна. Экипировка — около тысячи евро на одного спортсмена. Нужен еще катер для безопасности на воде, оплата поездок и так далее.

— Вы сказали, что на спорт повлияли события в стране. Как именно? Стало меньше доступа к базам?

— Они вообще повлияли на экономическое состояние в стране. И раньше у нас была база и возможность тренироваться в Крыму. Там и соревнования проходили. А сейчас мы туда не ездим. Теперь из морских городов остались Одесса, Николаев, Херсонская область, также есть базы в Мариуполе, Днепре. Детский спорт есть, а уже когда они переходят в категорию юношей, молодежи и взрослых, их как раз нужно поддерживать, чтобы они выступали на международном уровне.

И правила у нас поменялись. Чтобы участвовать в соревнованиях мирового уровня, ты должен быть минимум в топ-30, а это уже серьезный результат. Нужно постоянно подтверждать свою квалификацию, ездить на соревнования и готовиться весь сезон.

— А какой оптимальный возраст, чтобы начать заниматься парусным спортом? Вы, например, пришли в него довольно поздно, уже будучи взрослой.

— Считаю, что я — исключение. Я начала заниматься, когда была студенткой (до этого Елена занималась баскетболом. — Авт.). Чтобы в таком возрасте прийти и достичь таких результатов… Я и не назову кого-то еще как пример. На сегодняшний день парусный спорт стал очень атлетичным. Я говорю о классе, в котором я выступала, — 470. Вообще в олимпийскую программу входят зрелищные классы. Для этого медальные гонки проводят ближе к берегу, чтобы оттуда люди тоже могли наблюдать и чтобы это было праздником.

Думаю, что должна быть базовая школа. Нет, можно и в 15 начать заниматься. Но если все проходишь сначала, так будет лучше. Очень тяжело пройти такую школу за короткое время. Начинают с шести. В первую очередь учат плаванию: это безопасность. Нормально приходить в 8—10 лет, когда ребенок уже понимает, что от него хотят и зачем оно нужно.

— В парусном спорте есть много видов. Отличается подготовка в зависимости от класса?

— На базовом уровне — нет. Потом уже начинают делиться на одиночки, и по несколько человек, на большие яхты по 3—10. Это зависит от класса яхт, которые отличаются по размерам, весу и габаритам. Есть классы, в которых выступают легковики, а есть со 100 кг и выше. Да вы что, в мире столько яхт — даже я всех классов не знаю! (Улыбается.) Серьезно! Мы когда в Австралию приехали и увидели все, что там в заливе ходит, очень удивились. Сейчас очень популярный класс "Моль". Благодаря подъемной силе он как будто летит над водой, идет на одном поплавке. Когда смотришь на него, тяжело понять, как он вообще может так двигаться. У нас такого нет. Это не олимпийский класс, но зрелищный.

— Родион Лука сам занимается дизайном суден.

— Да, он разработал собственный класс L30. В этом году должны состояться соревнования. Возможно, он рассчитывает войти и в олимпийскую программу, но за это нужно побороться.

— Вы сейчас часто выходите на воду?

— Нет. Для меня вода — это работа. Я больше люблю наблюдать с берега всю эту красоту. Как раз из-за того, что я за очень короткое время должна была научиться профессиональным тонкостям, для меня это большой-большой труд. А просто так туристом кататься мне неинтересно.

— Но вообще скучаете по тем временам, когда занимались спортом?

— Конечно! У меня была возможность увидеть мир, новые страны, познакомиться с интересными людьми. Жизнь была наполненной и интересной. Но это один ее кусочек. А сейчас все спокойнее (смеется). Хотя путешествовать я люблю, дорогу люблю.

— Вы сейчас работаете в Национальном олимпийском комитете. Чему посвящаете жизнь?

— Олимпийскому движению! Занимаюсь популяризацией активного и здорового образа жизни. Этому посвящены все наши мероприятия и проекты, которые мы реализовываем по Украине.

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