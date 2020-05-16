"Гимн России – самый прекрасный в мире". Да, это сказала украинка": откровения звезды легкой атлетики

Известная легкоатлетка из Ивано-Франковской области Кристина Стуй, выигравшая "бронзу" Олимпийских игр-2012 в эстафетном беге 4х100 метров, рассказала о любителях российского гимна в украинской сборной. Ранее Редкач предложил Ломаченко бой в Лавре под фото с Путиным и Медведевым.

"Помню, была ситуация в 2014 году. Это был чемпионат Европы в Цюрихе. Не буду называть фамилии девушек. Но мы сидим обедаем, подходит кучка девочек. Как раз награждали россиянок за первое место, и играл гимн России. И тут одна девушка говорит: "Самый прекрасный гимн в мире. Правда, Стуй?". Да, это сказала наша девушка, украинка... (после паузы). Это было ужасно. Все прекрасно знали мою позицию, мое видение этой ситуации. Такие фразы могли прилетать в мою сторону", – заявила в эфире "Факты. ICTV" Кристина Стуй

Кристина Стуй / Фото: Getty Images

Реклама

Читайте также: Фаната Путина, променявшего Украину на Россию, отстранили от смешанных единоборств

Сама Кристина Стуй утверждает, что после событий 2014 года – аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс – отказалась от участия в соревнованиях в РФ. Тем не менее выступила на Кубке Европы-2015 в Чебоксарах: "Я не должна была ехать на те соревнования, но травмировалась Леся Повх, и меня поставили перед фактом".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама