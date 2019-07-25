Гимнаст Илья Ковтун взял золото на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Наш спортсмен отлично выступил на соревновании в Баку

Илья Ковтун. Фото: НОК Украины

Илья Ковтун выиграл золотую медаль по спортивной гимнастике на ХV Европейском юношеском олимпийском фестивале. Украинский спортсмен занял первое место в многоборье.Ранее Ковтун вместе с Назаром Чепурным и Владимиром Костюком выиграл золото в командных соревнованиях.

"На недавнем юношеском чемпионате мира, где занял третье место, я проиграл только японцам, которых в Баку нет. Впрочем, на этот раз тоже было очень ответственно и непросто. После пятого снаряда я вырвался в лидеры и мой тренер сказала, чтобы я взял и просто сделал свою работу. Было очень волнительно, особенно когда у Назара не получилось сделать перекладину. На этот снаряд я всегда выхожу со своим тренером. И мы это сделали!", – радуется гимнаст.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит в Баку с 21 по 27 июля. На турнире Украина представлена 68 спортсменами в разных дисциплинах, среди которых: велоспорт, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, спортивная гимнастика, плавание и борьба.

Кстати, секс-символу российского спорта дали два года дисквалификации за допинг. Гимнастка Александра Семенова выигрывала чемпионат мира и дважды была золотой на первенстве Европы.

Также напомним, что звезда украинской гимнастики "выбила" булавами "бронзу" чемпионата Европы. В последний день чемпионата Старого Света в Баку украинка Влада Никольченко ярко выступила в образ Кармен.

Смотрите откровенное интервью Лилии Подкопаевой:

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