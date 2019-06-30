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Гимнаст, который в 2015-м принес "бронзу" Азербайджану, выиграл медаль Евроигр под украинским флагом

30 июня, 13:49

Петр Пахнюк реабилитировался за осечку в многоборье, завоевав "бронзу" Европейских игр в вольных упражнениях

Петр Пахнюк
Петр Пахнюк. Фото: AFP

Серебряный призер чемпионата Европы-2019 Петр Пахнюк завоевал "бронзу" Европейских игр в Минске в вольных упражнениях. За день до финалов на отдельных снарядах Пахнюк до последнего боролся за медаль в многоборье, но вольные упражнения его подвели – 13.366 балла – и оставили без медали. Но в последний день Европейских игр Пахнюк все же сумел завоевать свою награду. С той же сложностью, что и в финале многоборья, украинец значительно улучшил исполнение и показал результат – 14.200 балла (5.700 сложность + 8.500 исполнение). Таким образом, Пахнюк завоевал медаль на вторых кряду Европейских играх, но на этот раз сделал это в составе сборной Украины. В 2015-м в Баку он был тоже бронзовым, но – выступая за Азербайджан.

Как сообщалось ранее, "Нет врачей, с ногами беда": Верняев устроил разнос после выстраданного "серебра" Европейских игр. Знаменитый украинский гимнаст рассказал, каких нервов ему стоила медаль, добытая на глазах у Домрачевой. "Нет врачей, нет центров. Каждый день между тренировками нужно ездить куда-то. По такой жаре, даже если на своей машине, - это все равно напряжно. Если в нормальных странах ты пошел восстановился между тренировками, то у нас что - в инстаграме посидел, поспал и пошел дальше. С ногами беда вообще", – признался "Сегодня" Олег Верняев.

Также мы писали, что наследник Кличко с окровавленным лицом высказался о своей победе на Евроиграх. "Честно скажу, первый раз такое вижу. Судейство просто лучшее! -  поразился украинский боксер Виктор Выхрист. – Лучшего никогда не видел. Клянусь! Все, что я видел, включая свои бои, – все четко, все правильно. Каждый бой, каждый раунд. Просто здорово. Спасибо за это большое".

Напомним, ранее министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит призовые за каждую из них.


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Тег спортивная гимнастика, Европейские игры, Петр Пахнюк

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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