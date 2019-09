Гимнастика до потери сознания: все интриги чемпионата мира в Баку среди "художниц"

От такой гимнастики можно потерять голову / Фото: AFP

Баку, Баку и снова Баку. Столица Азербайджана принимает уже третий крупный "художественный" турнир в этом году. Чемпионат Европы, Кубок мира... А сегодня очередь дошла и до чемпионата мира по художественной гимнастике. И тут к привычному набору страстей и стресса добавляется предолимпийский. Ведь за эту неделю гимнасткам предстоит побороться минимум за 21 лицензию на Токио-2020. 16 – для личниц, 5 – для групповичек (кроме России, Италии и Болгарии, обеспечившим себе квоты на прошлом ЧМ).

Если украинки себя покажут не хуже, чем это получалось у них в сезоне, есть шанс взять максимум лицензий за один заход – две в индивидуальных и одну в групповых. В любом случае, такого, как перед Рио-2016, куда у нас впервые в истории поехала только одна личница – Анна Ризатдинова, не будет. По новым правилам, если от страны сразу смогла отобраться лишь одна из участниц, возможность взять квоту на вторую все равно сохраняется: на Кубке мира-2020 и домашнем для нас ЧЕ в Киеве.

ТРОИЦА БЕЗ ШАМАНКИ. В индивидуальных соревнованиях Украину представят 16-летние Влада Никольченко и Кристина Пограничная и 17-летняя Ева Мелещук, которая в последний момент заменила Викторию Оноприенко. Так что можно готовиться зажигать под "квинов" от Влады, подпевать "Макебе" Хрысти, станцевать сиртаки с Евой и зачаровываться групповым "Болеро". Жаль, что "Шаманский танец" Оноприенко не увидим.

Покинутое "Сараево". Никольченко выступит с новым упражнением

Влада на дебютном мире в 2018-м заняла 4-е место в многоборье. Опыта с тех пор поднабралась, но бесстрашности поубавилось. С "олэраундом" проблемы все еще есть. В этом сезоне на уровне Кубка мира Никольченко лишь раз смогла запрыгнуть в тройку в многоборье – кстати, как раз таки в Баку. Чем меньше выходов на ковер в один день, тем лучше у нашей №1 получается сфокусироваться. Поэтому в фаворе снова финалы в отдельных видах.

Владе за сезон поменяли целых три из четырех упражнений! Посмотрим, не вылезет ли это боком... На Евроиграх у нее появился новый обруч: как оказалось, не зря, ведь именно он позволил украинке перевалить за 23 балла. Позже избавились от мяча, который у Влады совершенно не шел. Новый под Another One Bites The Dust намного кайфовее и лучше отвлекает от недочетов в работе с предметом. "Будь, как Фредди, танцуй, как Фредди", - входит в образ Влада. А вот с красивейшей лентой под "Сараево" прощаться никак не хотелось. Она тоже не всегда получалась качественно, но самая свежая замена под ремикс Come Together ей совершенно не ровня. Нетронутой осталась лишь "Кармен". Две недели назад булавы принесли Никольченко "золото" Кубка вызова в Клуж-Напоке.

Влада Никольченко / Фото: AFP

Влада Никольченко

Влада Никольченко / Фото: Getty Images

На финалы претендует и Кристина Пограничная, девочка, наиболее запоминающаяся коронными прыжками-бабочками. В этом году львовянка вместе с Оноприенко дебютировали во взрослых, что усилило наши позиции и подпитало внутреннюю конкуренцию. Эти гимнастки весь сезон боролись за статус 2-го номера - фаны живчика со Львова, делающей упор на динамику и сложность, и поклонники такой же миниатюрной, но более классической гимнастки из Школы Дерюгиных чуть ли войну друг другу не объявили. Кристина и Вика шли почти нога в ногу, но все же чуть выше и стабильнее результаты были у Пограничной, особенно в обруче, ленте и многоборье.

ПРОБИТЬ ПОТОЛОК. В фаворитках, как обычно, россиянки, которые будут выходить на ковер в "коронах" в волосах. К близняшкам Дине и Арине Авериным присоединится не привычная Александра Солдатова (у гимнастки проблемы со здоровьем, на соревнованиях в Портимао Саша даже потеряла сознание) - ее заменит Екатерина Селезнева. Единственная, кто может сорвать с их голов корону, по-прежнему- израильтянка Линой Ашрам. У Влады ближайшие конкурентки – болгарки, белоруски, итальянки и №2 Израиля Николь Зеликман.

Линой Ашрам. Фото – Getty Images

Ждем насыщенные упражнения, ведь сейчас каждая пытается напичкать выступление сложными элементами до предела. Судя по тому, как стремительно оценки росли на протяжении сезона, у групповичек они вполне могут пробить потолок, выйдя за 30 баллов. Из-за политической ситуации не ждем в Азербайджане гимнасток из Армении. Не то чтобы они сильно претендовали на лицензии ОИ (Агагулян на последних двух мирах и в топ-30 не входила), но без участия в ЧМ у них даже шанса побороться почти не будет. Проблемы возникли и с приездом капитана израильской группы, но из-за других причин: Бар Шапошников, которая служит в армии, не отпустили из-за того, что та не рассчитала с отгулами, уже использовав в этом году все 90 дней отпуска.

Сегодня, помимо квалификации, будет шоу "Восточная сказка". Сама арена украшена в стиле восточных дворцов, а слоган чемпионата мира: "Сказки воплотятся в жизнь".

Как мы писали ранее, украинский гимнаст признался, что новый тренер обзывал его матом. Петр Пахнюк после выступления за Азербайджан откровенно рассказал о "серебре" Европы и гопаке после медали.

Также сообщалось, что секс-символу российского спорта дали два года дисквалификации за допинг. Гимнастка Александра Семенова выигрывала чемпионат мира и дважды была золотой на первенстве Европы.

Александра Семенова гимнастика

