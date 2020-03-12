Гимнастика vs карантин: Кубок Дерюгиной возвращает билеты, но в Киев едут из 30 стран

Несмотря на трехнедельный карантин, который сегодня начался в Украине, международный турнир по художественной гимнастике серии Гран-При Кубок Дерюгиной пройдет, как и запланировано, 19 марта в киевском Дворце спорта. К нам едут представители 30 стран мира, которые не бояться бушующего по миру коронавируса. Ранее мы писали, что коронавирус смещает Олимпиаду-2020 на два года.

"Кубок пройдет. Мы получили официальный разрешение и решили таки провести соревнования. В полном созвездии звезд мы готовимся выступать", – отметила Ирина Дерюгина, вице-президент Федерации гимнастики Украины и главный тренер сборной.

Однако показывать свои красочные программы в украинской столице художницам придется без зрителей. Те, кто уже купил билеты, могут без проблем их вернуть. Также мы сообщали, что репетиция Олимпиады-2020 пройдет в Киеве. Наша столица примет чемпионат Европы по художественной гимнастике с 20 по 24 мая.

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Европейская федерация во второй раз доверила нашей столице континентальное первенство. Последний раз мы были хозяевами чемпионата Европы также перед Олимпиадой – в преддверии Афин-2004. А в 2013-м мы провели чемпионат мира.

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