Гимнастка без возраста, ждущая встречи с Томом Крузом: Чусовитиной – 45, но она едет на восьмую Олимпиаду

"Гимнастка без возраста" – именно так в последнее время называют уникальную спортсменку из Узбекистана Оксану Чусовитину, которая сегодня празднует 45-летие. Чусовитина – единственная в мире гимнастка, которая успела принять участие в семи Олимпиадах. Мы также сообщали, что гимнастка, начавшая побеждать еще в СССР, выиграла медаль Азиатских игр-2018.

Реклама

Кроме того, за время своей карьеры Оксана выступала под флагом сразу несколько разных стран. Сначала она боролась за медали в составе сборной СССР, на Олимпиаде-1992 в Барселоне – в составе объединенной команды СНГ, потом защищала цвета своей родины – Узбекистана, потом Германии и снова Узбекистана.

Оксана Чусовитина продолжает выступать / Фото: Getty Images

В сборную Советского Союза Оксана попала в 16 лет. И сразу же стала двукратной чемпионкой мира в Индианаполисе. Взлет продолжался и на Олимпиаде 1992 года, когда спортсменки бывшего СССР выступили единым фронтом и взяли "золото" в команде. Однако карьера в независимом Казахстане не очень клеилась. Тут, конечно, сыграло свою роль и отсутствие нормального финансирования.

Реклама

Читайте также: От Бабушки до "Феди": спортсмены "преклонных лет", перед которыми все еще преклоняются трибуны

После двух летних Игр и нескольких чемпионатов мира без наград спортсменка уже подумывала о завершении карьеры, но сначала решила сосредоточиться на семье. После Сиднея-2000 у Чусовитиной и ее мужа борца Бахи Курбанова родился сын Алишер. Однако спортсменка не сумела оставить спортзал и уже через четыре месяца после родов вновь выступала на соревнованиях.

Еще совсем юная Чусовитина

Надо сказать, что рождение ребенка чудесным образом повлияло на форму Чусовитиной. В 2001 году Оксана после восьмилетнего перерыва принесла сборной Узбекистана медаль чемпионата мира в опорном прыжке, а через год собрала большую коллекцию наград Азиатских игр в Пусане, дважды став чемпионкой и два раза выиграв "серебро".

Реклама

Гимнастка вряд ли оставила бы Узбекистан, если бы не страшный диагноз ее малолетнего сына – лейкемия. Лечение нужно было начинать немедленно, иначе доктора давали Алишеру всего месяц. Осознавая уровень медицины у себя на родине, Оксана отвезла мальчика в немецкую клинику.



Оксана с семьей

Стоимость лечения была для спортсменки неподъемной – 120 тысяч долларов. Однако боссы спортивного клуба Кельна, за который ранее выступала гимнастка, стали гарантами ее кредита. Также самой спортсменке предоставили немецкое гражданство и медицинскую страховку, что облегчало лечение. Немецкое телевидение сняло ролик про мальчика, и благотворительные фонды тут же откликнулись на призыв о помощи.

Тем временем под немецким флагом в своем коронном опорном прыжке Чусовитина завоевала "серебро" Олимпиады в Пекине-2008, две медали чемпионатов мира и даже стала лучшей в Европе. Однако в Германии Оксана не осталась и в 2013 году неожиданно решила вернуться на родину. Хотя ей предлагали место тренера.

Реклама

Но Чусовитина еще не готова оставить помост. И в 2019 году, в возрасте 44 лет гимнастка продолжала подниматься на пьедестал международных турниров, а затем заявила, что готовится к своей восьмой Олимпиаде – в Токио-2020. Отметим, что Оксана – девятикратная призерка чемпионатов мира в опорном прыжке — рекордный показатель для одной дисциплины в истории спортивной гимнастики.

"Я абсолютно не считаю себя уникальной. Я такая же, спортсменка, как и все. Только дольше задержалась в спорте. Думаю, просто никто не пробовал так долго оставаться в гимнастике. Не знаю, мне это нравится, я это люблю. Пока это у меня получается, почему бы мне это не делать? Когда мы выходим на помост, все равны и я стараюсь выглядеть не хуже, чем эти молоденькие. И еще у меня на стене висит портрет Тома Круза — я смотрю на него каждый день и думаю, что ради него я должна выглядеть молодо. Если вдруг однажды встречусь с ним, я не должна быть слишком старой", – рассказала Оксана uz.sputniknews.

Чусовитина также является автором нескольких элементов в опорном прыжке, на брусьях и бревне, которые сейчас носят ее имя. Так, она впервые в мире исполнила в опорном прыжке переворот вперед — сальто вперед, согнувшись, с поворотом на 360°, а в вольных впервые продемонстрировала именной элемент — двойное сальто назад, прогнувшись, с поворотом на 360° во втором сальто.

Смотрите также, как украинцы выиграли четыре медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама