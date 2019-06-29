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Гимнастка Диана Варинская выиграла "бронзу" Европейских игр

29 июня, 17:01

Украинская спортсменка стала третьей в индивидуальном многоборье

Диана Варинская на Играх в Минске
Диана Варинская на Играх в Минске. Фото: AFP

Украинская гимнастка Диана Варинская стала бронзовой призеркой Европейских игр-2019, которые проходят в Минске. Наша спортсменка заняла третье место в индивидуальном многоборье (52,766 балла). Золотую награду выиграла россиянка Ангелина Мельникова (54,498), "бронзу" завоевала француженка Лоретт Шарпи (54,166).

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина удерживает четвертое место

Еще одна представительница Украины в финале – Анастасия Бачинская – финишировала лишь на 14-м месте.

Напомним, что ранее с юмором прокомментировал свое выступление в Минске олимпийский чемпион Олег Верняев. "Чувствовал себя, как Леонардо Ди Каприо в фильме "Выживший", – пошутил Верняев после квалификации. 

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.


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Тег спортивная гимнастика, Европейские игры, Диана Варинская

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Сегодня|Спорт

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