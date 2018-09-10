Гимнастка Кристина Пограничная: "Все упражнения у меня прикольные"

Самые большие надежды на наш камбек в лидеры художественной гимнастики связывают с миниатюрной проворной львовянкой – 15-летней Кристиной Пограничной, чей переход во взрослый спорт все ждут с нетерпением. Сейчас она готовится к октябрьским юношеским Олимпийским играм в Буэнос-Айресе и стремится побороть проклятие ЮОИ, после которых успеха в сеньорах добиваются единицы.

"Сейчас тренируемся два раза в день по четыре часа, – поделилась с нами Кристина. – Буду стараться достойно выступить и победить. Со мной поедет только тренер. Я уже много езжу сама, знаю и чувствую, что родители поддерживают дома. Конечно, буду смотреть взрослый чемпионат мира и болеть за наших девочек. Сейчас пока не знаю, кого из современных гимнасток назвала любимой. Мой кумир уже не выступает – это Анна Ризатдинова. В гимнастику родители привели меня в пять с половиной. Со мной уже много лет работает Ирина Руда. Конечно, бывают рабочие моменты, но это хороший тренер, и я ее люблю, – улыбнула стоящую рядом наставницу Кристина. – Кто мне ставил такую классную работу с предметом? Тоже Ирина Евгеньевна. Сначала мы разминаемся, а потом работаем с ним все время. Сейчас в гимнастике много трюков с предметом, и мне это нравится, у меня это получается. Все упражнения у меня прикольные, и каждое приятно исполнять. Где-то раз в два месяца приезжаем на 7-10 дней в Киев, но в основном тренируемся во Львове. В Киеве занимаемся на профессиональном ковре – у нас такого нет".

"Нет стационарного зала, – помогает Ирина Руда. – Тренируемся в зале на базе Университета физкультуры. Там хорошая высота потолков, но ковер предназначен для акробатики. Но это лучше, чем ничего. Мы не жалуемся. А в Киеве Кристина показывает упражнения Ирине Дерюгиной, и та делает поправки, замечания. То есть происходит контроль, и это правильно. Львовская школа? В сборную всегда попадал кто-то из нашей области, просто они чаще стояли в групповых. На этом чемпионате мира, например, будет выступать Анастасия Возняк, которая начинала во Львове и уже участвовала в Олимпиаде".