Гимнастка, начавшая побеждать еще в СССР, выиграла медаль Азиатских игр-2018

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина выиграла "серебро" в опорном прыжке на Азиатских играх в Индонезии. 43-летняя спортсменка уступила в борьбе за "золото" только одну десятую балла.

Чусовитина намерена выступить в Токио-2020, которые станут для нее восьмыми Олимпийскими играми в карьере. Если спортсменка выступит в Токио, то станет самой возрастной гимнасткой-участницей Олимпиад за последние 100 лет.

Первую медаль чемпионатов мира Чусовитина выиграла в 1991 году, когда выступала за СССР. Тогда она взяла "золото".

Всего на счету гимнастки две медали Олимпиад ("золото" Барселоны-1992 и "серебро" Пекина-2008), 11 медалей чемпионатов мира (3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые), 4 медали чемпионатов Европы (1-3-0).

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Чусовитина стала седьмой в опорном прыжке.

После Игр в Рио Чусовитина рассказала в интервью "Сегодня", что самое сложное для нее – это просыпаться с утра. Бодрит себя шоколадом и кофе.

Чусовитина, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики участница семи Олимпийских игр.