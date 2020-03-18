Гимнастка Ризатдинова показала эротическую закупку в магазине по время карантина

Карантин в Украине не остановил от похода за продуктами в супермаркет известную украинскую спортсменку – гимнастку Анну Ризатдинову. В отличие от футболиста Александра Зинченко, накануне показавшего пустые стеллажи магазина в Манчестере, в случае с шопингом Ризатдиновой можно наблюдать полки, которые ломятся от товаров.

Бронзовая призерка Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова набрала себе полную тележку продуктов питания и гигиены, включая несколько рулонов бумажных полотенец. При этом одна из самых успешных представительниц в истории украинской художественной гимнастики, не забывшая закрыть рот маской, совместила шопинг в растяжкой. Получилось весьма эротично.

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Как мы писали ранее, из-за коронавируса Киев остался без чемпионата Европы по художественной гимнастике. Европейское первенство "художниц" должно было состояться в нашей столице в конце мая. "Учитывая нынешнюю ситуацию, отсрочка соревнований является наилучшим вариантом", – заявили в Европейском гимнастическом союзе.

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