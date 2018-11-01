Гимнастка Симона Байлз в рекордный четвертый раз стала абсолютной чемпионкой мира

Американская спортсменка выиграла чемпионат мира в Дохе по итогам четырех упражнений

Американка Симона Байлз завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в эти дни в Дохе (Катар). Она в рекордный четвертый раз стала чемпионкой мира в данном виде программы.

По итогам четырех упражнений – опорный прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения – Байлз набрала в сумме 57,491 балла. "Серебро" досталось японке Маи Мураками (55,798). "Бронза" – у еще одной американки Морган Хард (55,732).



























Симона стала первой женщиной, завоевавшей четыре титула чемпионки мира в многоборье. Она превзошла рекордное достижение россиянки Светланы Хоркиной, которая трижды становилась абсолютной чемпионкой в 1997, 2001 и 2003 годах. При этом Симоне Байлз всего 21 год.

В общей сложности на чемпионатах мира Байлз выиграла 12 золотых медалей. Также в ее активе четыре "золота" Олимпиады-2016.

Ранее мы писали, что 12-летняя украинка стала чемпионкой мира по каратэ. Дарья Лымарь выиграла соревнования в Португалии в категории юниоры.