Глава Федерации гимнастики США уволилась из-за врача-педофила

Скандал с сексуальными домогательствами со стороны врача сборной США Ларри Нассара, который тянется еще с прошлого года, повлек за собой отставку главы федерации спортивной гимнастики страны Керри Перри.

В связи с этим слова поддержки ей высказала председатель совета Карен Гольц. "От имени совета директоров Федерации спортивной гимнастики США я хочу поблагодарить Керри Перри за ее работу во главе федерации в очень трудных условиях", – заявила Гольц.

В скандале был замешан бывший врач сборной США Ларри Нассар, который признался, что совершал действия сексуального характера в отношении 11 спортсменок. В 2017 году бывший врач был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии, а в январе 2018 добавился второй срок от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении гимнасток.

До этого из-за скандала вокруг Нассара ушли в отставку глава Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун, финансовый управляющий Битси Келли и еще несколько крупных чиновников.

Напомним, что в октябре прошлого года украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный спортсмен Виталий Щербо. По словам гимнастки, это произошло во время турнира в Штутгарте в 1991 году.