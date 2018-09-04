Глава Федерации гимнастики США уволилась из-за врача-педофила

Сегодня, 17:12

Скандал с врачом Ларри Нассаром повлек отставку главы федерации спортивной гимнастики США Керри Перри

Керри Перри ушла в отставку. Фото Getty
Керри Перри ушла в отставку. Фото Getty

Скандал с сексуальными домогательствами со стороны врача сборной США Ларри Нассара, который тянется еще с прошлого года, повлек за собой отставку главы федерации спортивной гимнастики страны Керри Перри.

В связи с этим слова поддержки ей высказала председатель совета Карен Гольц. "От имени совета директоров Федерации спортивной гимнастики США я хочу поблагодарить Керри Перри за ее работу во главе федерации в очень трудных условиях", – заявила Гольц.

В скандале был замешан бывший врач сборной США Ларри Нассар, который признался, что совершал действия сексуального характера в отношении 11 спортсменок. В 2017 году бывший врач был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии, а в январе 2018 добавился второй срок от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении гимнасток.

До этого из-за скандала вокруг Нассара ушли в отставку глава Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун, финансовый управляющий Битси Келли и еще несколько крупных чиновников.

Напомним, что в октябре прошлого года украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный спортсмен Виталий Щербо. По словам гимнастки, это произошло во время турнира в Штутгарте в 1991 году.
педофил, спортивная гимнастика

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Источники:

Сегодня|Спорт, ТАСС

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