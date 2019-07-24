Год до Олимпиады-2020: в Токио готовят сад императора, роботов и астронавтов

На обустройство японской столицы тратят триллионы, а Украине прочат 16 медалей

Все олимпийские дороги ведут в Токио. Фото: AFP

До Олимпиады в Токио, которую из-за массы технологических новшеств уже нарекли Играми будущего, ровно год. Хозяйка предыдущего летнего форума, Бразилия, заканчивала подготовку к соревнованиям уже впопыхах, доделывая арены и докрашивая стены гостиниц в деревне для атлетов, когда некоторые спортсмены уже сидели в самолетах на Рио-де-Жанейро. А что же Страна восходящего солнца, которая делает медали из переработанных гаджетов?

На подготовку к Играм Япония выделила 400 миллиардов японских иен (3,67 миллиардов долларов США). И это только госсредства, без спонсорских вливаний. The Japan Times пишет, что общая сумма реноваций в Токио — заоблачные 2,16 триллионов иен ($19,97 млрд), но сложно посчитать, сколько из них ушло конкретно на Игры. Чтобы минимизировать рост необходимого бюджета, некоторые локации решили перенести за пределы Токио. Всего Олимпиаду примут 43 локации. Многие использовались еще во время Игр-1964, восемь — совершенно новых, которые планируют эксплуатировать и в будущем, и десять мест — временных. Для марафонов, ходьбы и шоссейных гонок преобразят сады Императорского дворца и парк Мусашиномори, а для пляжного волейбола — парк Шиоказе. Под Игры обновили в том числе теннисный "Колизей Ариаке", велодром Идзу и стадион для бейсбола и софтбола в Фукусиме.

Главный — Олимпийский — стадион возводится с нуля. Его не успевают подготовить к чемпионату мира по регби, который пройдет осенью, как планировалось изначально. Пришлось менять проект по ходу, чтобы снизить стоимость строительства. Крыша стадиона сделана из дерева и стали, а фасад создан так, чтобы пропускать как можно больше ветра. Для охлаждения в жаркое токийское лето также будут использовать 185 кондиционеров. В случае чрезвычайной ситуации будут доступны укрытия с запасами воды и еды на 80 тысяч человек (приблизительно столько и будет вмещать стадион). Выходы размещены так, чтобы зрители могли покинуть его не более чем за 15 минут с любого места. Завершить стадион планируют в конце ноября: сейчас готовность оценивают в 90%. Опробуют его в январе во время Кубка Императора по футболу.

В этом году уже закончили четыре объекта, а Musashino Forest Sports Plaza для бадминтона была готова еще два года назад. Недостроены пока арены для водных видов спорта (готова на 75%) и волейбола (83%). Обещают, что в феврале готовность будет стопроцентная. До мая следующего года на аренах должны провести 56 тестовых соревнований. Олимпийскую же деревню с 23 домами доведут до ума к концу этого года.

Олимпиада уже сейчас вызывает огромный ажиотаж: заявки на билеты и волонтерство подали намного больше желающих, чем ожидали организаторы. В первую лотерейную волну, например, японцам продали уже 3,22 млн билетов. Претендентов было в два раза больше — 7,5 млн. Средняя цена тикета — 7,7 тыс. иен (около 71 доллара). А из более чем 200 тысяч заявок волонтеров нужно будет отобрать 80 тысяч.

К празднику технологий готовят заранее. Вчера организаторы представили четырех роботов, которые будут встречать гостей Олимпиады. Талисманы-техносущества по имени Мирайтова ("мирай" — будущее, "това" — вечность) и Сомейти (имя обозначает разновидность сакуры) могут менять выражение лица, махать и пожимать руки. На лбу у них установлены камеры, чтобы роботы могли определить, когда к ним приближаются люди.

Подобные машины будут использовать в метательных видах легкой атлетики, чтобы легче доставать молоты, ядра и копья. А робот T-TR1 с дисплеем почти что в человеческий рост будет передвигаться по локациям вне олимпийского городка: с его помощью люди, которые не попали на Игры, смогут побывать там виртуально. Кстати, ради безопасности посетителей японцы отказались от использования на территории Игр другой популярной технологии — дронов.

В эстафете огня примут участие астронавты. Соичи Нагучи и Акихико Хошидэ поддержат олимпийскую традицию прямо из космоса. Сама эстафета после передачи огня из Греции начнется на территории Японии 26 марта в поселке Нараха префектуры Фукусима.



ПОКА 32. Американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотых — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых. И если Юрий уже переквалифицировался из гребца в тренеры, то Олег снова среди претендентов на титул в спортивной гимнастике. Победителем медального зачета в Японии, по мнению аналитиков, станут США — 126 медалей. На Играх-2016 в Рио "звездно-полосатые" стали первыми со 121 наградой. Gracenote прогнозирует, что американцы завоюют медали в 30 видах, что станет новым рекордом Олимпиад. Ранее максимумом были медали в 28 видах, завоеванные СССР в 1980 году и США в ­2016-м. На второе место в виртуальном медальном зачете поставили Китай — 81 медаль (в 2016-м было 70).



В большинстве из 50 олимпийских дисциплин пропуски на Олимпиаду-2020 разыграют в конце этого - начале следующего года. Но на сегодня у Украины лицензии на Токио завоевали 32 спортсмена. Традиционно первыми места на Играх получили представители пулевой стрельбы, у которых чемпионат мира проходит раз в четыре года. Первым в 2018-м лицензией обзавелся Павел Коростылев, в ­2014-м уже выигрывавший Олимпиаду, только юношескую. Вслед за Павлом на свои уже пятые Игры отобралась чемпионка-2004 Елена Костевич. В паре с Омельчуком Костевич рассчитывает на пьедестал в новом виде олимпийской программы — миксте.



Также право выс­­тупить в Токио уже завоевали представители артистического, в народе — синхронного, плавания, конном спорте, легкой атлетике, плавании, женской стрельбе из лука и прыжках в воду. К слову, на сегодня 13-летний прыгун Алексей Середа, также отобравшийся в Токио, станет самым младшим в нашей сборной.



Всего в Токио разыграют 339 комплектов медалей в 33 ви­­дах спорта (50 дисциплин). На Играх дебютируют карате, баскетбол 3х3, скалолазание, серфинг и скейтбординг и вернутся бейсбол и софтбол.

Шоу дронов на зимней Олимпиаде-2018 в Корее:

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