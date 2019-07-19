Гольф в Украине: 15 тысяч для новичка и 20 лет до Олимпиады

Стартовая скорость мячика у девушек – 120 м/с, а в Южной Африке Эльвире Растворцевой встречались аллигаторы и дикие кабаны

Фото: Александр Яремчук

Истоки гольфа, говорят, уходят к XIV веку. Раньше его считали спортом аристократов, а в Украине – развлечением богачей. Побывав на открытой тренировке мужской и женской сборных Украины перед их выездом на чемпионат Европы, мы попытались разобраться в гольфе, с которым были знакомы только по фото мировой звезды Тайгера Вудса и фильму "Легенда Багера Ванса" с Уилом Смитом. Сначала на ключевые вопросы нам ответила капитан женской команды Алена Терещук.

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ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ГОЛЬФ? "Приехать в какой-то гольф-клуб и зарегистрироваться в школе гольфа. Либо это может быть день гольфа – в каждом клубе суббота или воскресенье, где можете попробовать себя, и уже потом записаться. Я пришла работать в федерацию гольфа и поняла, что как это, работая здесь, не буду играть в гольф. Но на опыте своих друзей знаю, что родители приводят детей, жена приводит мужа и наоборот".

ЭКИПИРОВКА. "Есть свой гольф-этикет. Верх – это обязательно должно быть поло, затем – специальные кроссовки, в каблуках на гольф-поле не выпускают. Также запрещено играть в джинсах или джинсовых шортах. Бывает, что свои пожелания есть еще у каждого клуба. А в основном – удобная спортивная форма".

ГОЛЬФ – ЭТО ДОРОГО? "В этом году на зимнем кубке тоже поднимался этот вопрос. И проводили параллель с лыжами – поехать на неделю на лыжи и неделю на гольф стоит одинаково. Так же – и с экипировкой для лыж и тенниса. В принципе, не дороже, чем многие другие виды спорта, просто люди не вникают. Когда они начинают играть первый год – да, это может быть дорого: нужно купить экипировку и клюшки. Средняя цена на гольф-бег с клюшками для начинающих – в среднем 10-15 тысяч гривен. Есть и дорогие: свыше 50-70, а то и 100 тысяч, но это уже для профессионалов. Полностью вся экипировка – где-то 5000 гривен. Но это все послужит не один год, так что потом это доступный вид. Единственное, что потом дорого, – это грин-фи. Каждый раз – это от 1500 до 3000 гривен. Грин-фи – сыграть 18 лунок. То есть игра состоит из 18 лунок и, чтобы их поиграть, надо заплатить грин-фи".

НАСКОЛЬКО МЫ СЕЙЧАС ДАЛЕКИ ОТ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР? "Для нас это пока очень далеко. Наверное, лет через 20-30. Это если у нас будут очень хорошие спортсмены, потому что там идет очень большой отбор. Нужно показывать результаты, надо быть в Мировом любительском рейтинге гольфа (WAGR). Мы пока еще развиваемся и очень рады, что наша сборная попадает на командные чемпионаты Европы и мира. И также наши представители ездят на международные личные соревнования".

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. "Максимальный результат среди девочек был шестое место. Если в этом году будет пятое, все будут счастливы. У мужчин за эти три года, что они ездили играть, было девятое место, и ставится задача стать минимум восьмыми. Прогресс есть, но его сложно объяснить, потому что суммируется общее количество ударов, сделанное всеми гольфистами, – и с каждым годом их становится меньше. В мировых лидерах в аматорском спорте сейчас Америка, Китай, Корея, Ирландия, Англия. В профессионалах, в принципе, тоже, и это объясняется наличием у них большого количества полей. Плюс детки тренируются с 6-7 лет. В прошлом году на чемпионате мира в Ирландии и в сборной Кореи уже не было ни одного человека из команды, которая была два года назад. Хотя и тогда они были первые".

КАК ИГРАЕТ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО? "Очень хорошо. Есть такой показатель – сингл, когда гольфист достигает 10-го гандикапа. Всего их 54. И чем уровень игрока ближе к нолю, тем лучше. И вот сингл – это уже очень хороший, уверенный в игре гольфист. Андрей Шевченко давно уже сингл и очень хорошо играет. Его в сборную? К сожалению, он не выступает на тех турнирах, через которые квалифицируются потом в сборную: чемпионат Украины, отборочные этапы Кубка Украины. На основании этого формируется национальный рейтинг. И тренер уже отбирает игроков в сборную. Очень хорошо играет Александр Крикун, братья Кличко тоже играют".

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ИГРУШКИ. Пока игроки сборной Украины демонстрировали свою отточенную технику, мы заметили на клюшках пестрые чехольчики и даже мягкие игрушки. "Во время передвижения клюшки бьются друг о друга. И могут царапаться или ломаться, что влияет на игру. Эти чехлы защищают самые длинные клюшки, которые бьют на самую длинную дистанцию, – рассказала нам Эльвира Растворцева, которая с семи лет – уже 9 – занимается гольфом по примеру своего отца. – Моей самой старшей года три. Сейчас у меня здесь 14 клюшек. Это базовый набор. Может быть меньше, но никогда не больше. Патер – клюшка уже для закладывания в лунку, драйвер – самая дальняя клюшка, дальше есть гибриды и последние – их всегда больше всего, айроны – это средняя дистанция. Чем привлекает гольф? Он очень своеобразный. Тут нужно терпение – все-таки 4-5 часов на поле. Люди думают, что это скучное буцание мяча, но иногда попадаешь в такие передряги... Например, после удара мячик отскочил очень неудобно, лунка в 120 метрах от тебя, тебе мешает дерево перед тобой – не можешь ударить высоко, а ударить низко мешает пенек. А за тобой – речка, и выбивать куда-то аккуратно нельзя, потому что там бункер – преграда с песком. И тут нужно хорошо продумать удар. А нужно еще учитывать ветер, позицию, траву. И эта игра для того, чтобы мыслить. И учиться самоконтролю – иначе человек сыграет одну лунку, выбросит клюшки в озеро и уйдет. Такое тоже бывает.

Также Эльвира рассказала, что стартовая скорость мячика у девушек – 120 м/с, а за границей приходится соревноваться в неожиданной компании – в Южной Африке девушке встречались аллигаторы и дикие кабаны. Игра состоится в любую погоду, за исключением грозы, из-за металлических клюшек. И если в гольфе достигнуть профи-уровня, выигрыш на турнире может составить от нескольких тысяч до миллионов долларов.

На поле для гольфа гулял гигантский аллигатор

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