Датский гольфист Торбьорн Олесен был пьян, приставал к девушке и не слушал команды бортпроводников в самолете

Датский гольфист Торбьорн Олесен / Фото: Instagram

Гольфист с 11-ю миллионами долларов на счету арестован за пьяный дебош https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD 2019-08-01T23:39:33+03:00 Другие Датский гольфист Торбьорн Олесен был пьян, приставал к девушке и не слушал команды бортпроводников в самолете

Датский гольфист Торбьорн Олесен, заработавший за свою профессиональную карьеру более 11 миллионов долларов, оказался в центре скандала. 29-летнего спортсмена задержали в аэропорту Лондона "Хитроу". Ему инкриминируют дебош и сексуальные домогательства. При этом сообщается, что гольфист был пьян.

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"В Хитроу арестовали 29-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии. Он был пьян во время полета и не выполнял приказы бортпроводников. Он был взят под стражу, но потом освобожден на время следствия", – сухо сказано в сообщении агентства Reuters.

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Самолет летел из Мемфиса, где проходил крупный турнир WGC-FedE St. Jude Invitational. На борту был еще один гольфист Ян Пултер, но, по словам его менеджера, он спал и никак не может прокомментировать произошедшее. Никаких комментариев не было получено и со стороны представителей Олесена и полиции.

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