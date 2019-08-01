Гольфист с 11-ю миллионами долларов на счету арестован за пьяный дебош

Датский гольфист Торбьорн Олесен, заработавший за свою профессиональную карьеру более 11 миллионов долларов, оказался в центре скандала. 29-летнего спортсмена задержали в аэропорту Лондона "Хитроу". Ему инкриминируют дебош и сексуальные домогательства. При этом сообщается, что гольфист был пьян.
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"В Хитроу арестовали 29-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии. Он был пьян во время полета и не выполнял приказы бортпроводников. Он был взят под стражу, но потом освобожден на время следствия", – сухо сказано в сообщении агентства Reuters.
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Самолет летел из Мемфиса, где проходил крупный турнир WGC-FedE St. Jude Invitational. На борту был еще один гольфист Ян Пултер, но, по словам его менеджера, он спал и никак не может прокомментировать произошедшее. Никаких комментариев не было получено и со стороны представителей Олесена и полиции.
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