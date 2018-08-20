Голубицкий и Коробчинский: о рапире и гимнастике, о ковбоях, пиве и камасутре

Наши знаменитые фехтовальщик и гимнаст подружились после Барселоны-92, но не виделись с Сиднея-2000. И сейчас, встретившись в Киеве, говорили обо всем

Сергей Голубицкий – единственный в фехтовании, кто трижды подряд становился чемпионом мира в мужской рапире. Игорь Коробчинский – первый, кто трижды подряд выиграл вольные упражнения на чемпионатах мира. А еще брал и "золото" в абсолюте, и олимпийское в команде... У Голубицкого сейчас свой фехтовальный центр в Калифорнии, он 14 лет с Каролин, лучшей немецкой рапиристкой, в начале мая у них родилась дочь. А об Игоре Коробчинском в последнее время не очень слышно.

И.К.: Правильно, я ушел в глухую защиту.

С.Г.: Защита Каро-Канн!

И.К.: Занимаюсь воспитанием детей. Два года провел в Америке, у меня там дочь родилась, Николь. И после этого переехал в Ирландию. Старшенькой осталось год закончить школу, младшая в садик ходит. А мы воспитываем новое поколение ирландских гимнастов с моей женой. Жена – заслуженный тренер Украины Инна Коробчинская, воспитала чемпионку мира Ирину Краснянскую и имеет свой международный статус. Два года там работаем, вот два года никто и не слышит о нас.

Сергей работает в США, популярное направление для тренеров в разных видах спорта. А Ирландия – редкость

И.К.: Фокус в том, что в Ирландии сейчас впервые построили олимпийский гимнастический центр. Вложили около 3,5 миллиона евро. Сейчас по количеству занимающихся детей — это спорт №1. Большое внимание со стороны правительства, федерации. Информационная атака идет: отдавайте детей на гимнастику! И, помяните мое слово, уже через 4—5 лет появятся... Есть талантливые дети, есть хорошие тренера и есть условия. А заезжаешь в Конча-Заспу — да, Сереж? — там ни-че-го не поменялось.

С.Г.: При Советском Союзе де­лали базу. У нас, фехтовальщиков, своего зала не было, тренировались в боксерском.

И.К.: Все у нас кайфуют от того, что есть результат. Руководители получают привилегии свои, квартиры и дотации. На самом деле это болото, в котором сидит весь спорт Украины. Многие именитые спортсмены об этом говорят. Но реакция: говорите-говорите, вы нам не мешаете.

Был вот сейчас в Конча-Заспе, встречался и с гимнастами, и с Ромой Вирастюком, с Игорем Разореновым, не последние имена в украинском спорте. И к чему мы пришли: "ну, будем держаться"… Все, что можем сказать друг другу. Нет, чтоб сказать, смотри, вот обновили залы, сделали хорошее питание для спортсменов, хорошо их одеваем, медицинское обслуживание… И при этом каждый министр спорта, или, как раньше было, председатель комитета…

Да, структуру не раз меняли.

И.К.: Ага, как говорится, камасутра — безвыходных ситуаций не бывает.

С.Г.: (расхохотавшись) Хорошо!

Где живете в Ирландии?

И.К.: В том городе, где сэр Артур Гиннесс придумал свое пиво, в Сэлбридже.

И там самое вкусное пиво?

И.К.: Я его не пью. Винца — можно. Но друзья прилетают, говорят, да, самое лучшее.

Сергей, у вас какое главное событие за последний год?

С.Г.: Рождение дочки, естественно. Старшей скоро 25 исполнится, перерывчик большой, и ощущение, как в первый раз. Чувства переполняют. Жена с Юной в Германии, грин-карту ждут, а я налетами. Раз в месяц прилетаю на 4—6 дней и возвращаюсь в Калифорнию: нужно работать.

С Юной и Каро. Для дочери Голубицких Киев — первая поездка:

Рожали где?

С.Г.: В Германии. В Америке спрашивают: почему не рожали здесь, сразу бы гражданство. Мы исходили из того, что Каро у себя дома. Папа, мама рядом, медицина в Германии нормальная. Рожали в Вюрцбурге, в Баварии. Роды прошли нормально, без обезболивающих, все натурально. Я не успел долететь, не мог поменять билет. Из аэропорта в роддом — забрали, побыл с ними восемь дней, и обратно. А у дочки вот эта поездка в Киев — первая.

Второе событие по значимости — чемпионат мира, который сейчас вот прошел. Мой ученик, приехав первым в мире по рейтингу (американец Рэйс Имбоден), за день до соревнований, к сожалению, что-то подхватил. Четыре дня был не совсем в форме, и только к командным отработал хорошо. Мы в финале итальянцам проиграли. А подружка Рэйса, француженка Иза Тибюс, другая моя ученица, стала второй в личных соревнованиях.

Чтобы никому не обидно — у обоих "серебро".

С.Г.: Но у нее еще "бронза" в команде. Получается, у меня, как тренера, с этого чемпионата мира три медали. Пока моя жена (Каролин Голубицкая (Вуц). — Авт.) в декретном отпуске, француженки выиграли медаль. Будь Каро в сборной Германии — вряд ли. У меня получается двойная помощь французской рапире: убрал №1 Германии и усилил №1 Франции.

И.К.: У тебя дуплет!

С.Г.: Меня уже и поляки (тоже конкуренты) спрашивают: а Каро вернется? Посмотрим. Встретимся с федерацией Германии и обсудим. Им Каро позарез нужна. Впервые за 47 лет сборная вернулась с чемпионата мира без медалей. Посмотрим, что пообещают. Мне бы не хотелось, но у Каро своя голова, характер упертый.

Почему выбрали имя Юна?

С.Г.: Ну, украинское имя — молодая!

И.К.: У Остапенко Олега Васильевича — знаете такого тренера? — тоже дочь Юна.

С.Г.: На самом деле, мы взяли японское имя. Два иероглифа: на — красивая, ю — вечная. Вечная красота. И созвучно украинскому языку.

Модны тату с иероглифами. Если вдруг себе надумаете, понятно, какие набивать.

С.Г.: Тогда и имя первой дочери: Лена!

Дочери уже познакомились?

С.Г.: Да, вчера Лена пришла, играла с Юной долго, а сегодня мы обедаем вместе, жду не дождусь. Сделаю их фотку и поставлю на аватарку. Лена когда-то играла в теннис у Медведевой. Три года пыталась, серьезно занималась. Все-таки ее мама бывшая дзюдоистка, я фехтовальщик. Потом у нее рост пошел, появились боли постоянные. Ну и… Может, моя вина, потому что я раз приехал… Плохая история, но я не могу по-другому. Приехал на корты, у Наташи (Медведевой) спрашиваю — ну что? Она говорит: ты в этот раз ее не обыграешь. Ну хорошо, пошли. Встали на корт: я 6:0, 6:0 выиграл. И довольно скоро после этого она бросила.

Откуда у самого умения теннисные?

С.Г.: Фехтовальщики по реакции одни из самых быстрых в спорте. Когда я фехтовал, у меня секунда длилась полторы секунды, для меня время замедлялось. Все висит, все так медленно…

И.К.: Шесть… Семь… Восемь… А ты уже там!

С.Г.: Да. Но это одно из. Я люб­лю теннис, в свое время и с Наташей Медведевой играл. Вообще игровые виды спорта люблю, и довольно прилично играю и в футбол, и в волейбол. А Лена сейчас играет в сквош. По рейтингу 7-8-я в Украине. Я смеюсь, потому что она говорит: у нас в Украине профессионально сквошем занимается 7 человек. Но на самом деле она ведь не профи, и получается 1-2-я по любителям.

Игорь, у вас, выходит, тоже две дочери с большим разрывом.

И.К.: Да, старшая Владислава родилась в Киеве, а Николь — в Луизиане.

С.Г.: У сильных мужчин — де­вочки. Нет, серьезно, на 90% совпадает.

Переехали из США в Ирландию: там поинтереснее финансы или что?

И.К.: Коммуникации для моих детей. Удобнее школа, закрытый формат, только девочки. Почти нет криминала. В Штатах был сначала в Луизиане, потом переехал в Техас — в Хьюстон. Там криминала хватает.

С.Г.: Есть районы, куда лучше вообще не заходить. В Балтиморе вот был, зашел на одну улицу, с которой можно не выйти.

И.К.: И когда мы там были, разрешили ношение оружия. Штат ковбоев. И рядышком граница Мексики, много киднеппинга. Я устал слышать вой сирен буквально каждую минуту. Поддавливает морально. Из событий последних лет — меня приняли в международный Зал славы гимнастики. Вот, пожалуйста, тут все написано, — показывает перстень с гравировкой Коробчинский.

С.Г.: Перстень? У нас таких не делают, даже как-то завидно стало! Надо будет подкинуть идею, — улыбается Голубицкий, входящий в Зал славы фехтования.

И.К.: Так что я музейный экспонат! Приятно, конечно. Плюс нарисовали портрет, он дома. Для меня это признание важно. Состоялся из маленького городка Антрацит.

С.Г.: Вспоминаю Олимпиаду-96 в Атланте. Гимнасты Шарипов, Мисютин, Игорь — поехал я с ними на тренировку. Ты, наверное, и не помнишь. И у Игоря опорный прыжок. А у него до этого ахилл — одна операция была?

И.К.: В 1995 году у меня был отрыв 18 сантиметров.

С.Г.: А у него прыжочек свой. Его не назвали "Коробчинского"?

И. К.: Нет, назвали кубинцем — Роче. Но он упал, а я на ноги сделал. Но у меня есть свой именной элемент в вольных упражнениях.

С.Г.: Так вот, приехал к ним в зал гимнастический. Последние тренировки перед Олимпиадой. Этот парень разминается и идет прыгать. И Мисютин мне говорит: он порвался и первый раз прыгает. И вся команда отвернулась, я тоже, и мурашки. Он разбегается — и прыжок в 3 или 4 оборота…

И.К.: В два с половиной.

С.Г.: И как все выдохнули!

И.К.: Я его не прыгал перед этим два года. А в финале прыгнул на ноги.

С.Г.: Страшно. Молодец, ко­­­неч­но.

И.К.: А сейчас, возвращаясь домой, двойственные чувства. В зал захожу, все так смотрят: Игорь пришел, как реагировать? Я говорю: ну "здрасьте" хотя бы скажите. Они: "О, здравствуйте!". Но после паузы такой.

Вы же были президентом украинской федерации.

С.Г.: Да, а вдруг его обратно возьмут! Сейчас на чемпионате мира общался с нашими, в том числе с шефом. Говорит, молодые еще могли бы фехтовать, но быстро заканчивают карьеру и уезжают тренировать за границу, в тот же Китай. Им дают сразу "двушку", и они счастливы уехать на две тысячи долларов.

И.К.: Здесь у тренеров нет мо­тивации. Смотрите. Шарипов, Светличный — в Штатах, Мисютин — в Германии, я — в Ирландии, да долго можно перечислять. Кто закончил большой помост, все уехали. Потому что дома говорят: ну давай, приходи работай, две с половиной тысячи гривен.

Ну, не две с половиной.

И.К.: Моментик! Начинающий тренер — две с половиной. А кушать хочется. Гимнастика почти вся уехала. Лиля Подкопаева, Краснянская — в Штатах…

С.Г.: "Художниц" не забудь. Витриченко, я у нее был в Чикаго. Но проблема не только в государственном финансировании. У меня же клуб в Америке — частный. Люди приходят и платят в месяц 200-300 долларов. А в Украине и хотели бы, но не могут платить за занятия такие деньги.

Простой вопрос: что круче — фехтование или гимнастика?

И.К.: Футбол, — рассмеялся Коробчинский.

С.Г.: Я поддерживаю! Однозначно. Двойной карамболь!

Из-за богатств футболистов?

И.К.: Есть легкий сарказм в этом ответе, и вы сами понимаете, о чем речь. Я почему смеюсь…

С.Г.: А я почему плачу!

И.К.: Если спросить у футболиста: ты знаешь вот этого гимнаста или фехтовальщика? Или вообще у людей: что такое гимнастика спортивная? Отвечают: "А, ну да, это с мячиками, с ленточками". Да, мужчины, с ленточками, пожалуйста! Как мне Вадим Гутцайт рассказывал, когда у нас новый министр был молодой, Павленко. Он говорит: фехтование, фехтование… это там, где лампочка загорается?

По нынешним временам мальчики с ленточками подняли бы смотрение гимнастики.

И.К.: Японцы с 1990 года профилируют художественную гимнастику мужскую. Когда впервые увидел их команду… Они, конечно, в таких трусиках выходят, но делают серьезные элементы. Раз, кидает ленточку, и делает двойное сальто, хоп, и поймал. Я думаю, э-э, вот это красавец! И FIG ныне готова к рассмотрению. Я, к слову, 8 лет был членом исполкома европейской гимнастики и 4 года в совете международной федерации. И такой опыт есть.

У вас на двоих 18 медалей чемпионатов мира.

С.Г.: У него больше, конечно.

И.К.: Расскажу такую историю. Был у нас в министерстве такой Похиль, отвечал за гимнастику и единоборства. Проходят Олимпийские игры, нас чествуют в Мариинском дворце. А буквально через две недели начинается новая подготовка, новый сезон. И вот иду по министерству, навстречу этот Похиль — и он даже не здоровается. Ну, вот реально у человека фамилия отвечает. Я не прошу меня целовать, просто скажи "здрасьте". И так повсеместно. Может, это ментальность наша. Нужно меняться. У нас мало кто улыбается, все ходят, как на паспорт.

— Сергей, дети сейчас идут в фехтование? — подключается наш фотокор Саша Яремчук.

С.Г.: Тяжело, это неизвестный вид спорта. Хотя этот чемпионат мира для США — фурор. А по телевизору мало показывают. Те, кто занимается, своим друзьям рассказывает — так работает.

У Сергея есть именной бренд…

С.Г.: Да, клинки и рукоятки, англичане выпускают.

А у вас, Игорь, не было идей в этом направлении?

И.К.: Своего трейдмарка у меня нет. Я в основном запускаю хороших спортсменов.

Брендируете их?

С.Г.: Он на них клеймо выжигает!

И.К.: По ним говорят: это техника Игоря. В этом плане, да.

Ирландия вообще представляется симпатичной...

С.Г.: У меня Каро не была ни разу, но обожает Ирландию, очень хочет побывать.

И.К.: Ирландия — спокойная, травка всегда зелененькая.

С.Г.: А погода?

И.К.: Зимой — wet, мокро, плюс 7—12. Летом 12—18.

С.Г.: Класс, почти без перепада.

И.К.: Но в этом году две недели стояло +24. Говорят, о, аномалия! А зимой выпал снег, так мы 5 дней не работали, потому что у них транспорт не работал. Снегоочистительных машин у них нет.

В Дублине все слушают U2, читают Джойса и пьют виски?

И.К.: Не сказал бы. Молодежь там слушает какой-то черный рэп, я не знаю.

С.Г.: Так везде сейчас.

И.К.: Я Pink Floyd, например, обожаю. Дублин — Мекка музыкальная. Но не скажу, что своих слушают, больше американцев.

А ваша дочь?

И.К.: Да дочь у нас в основном на сериалах сидит. 17 лет, знаете же — в левой руке телефон, в правой айпад. Я говорю: ну-ка быстро на улицу, пройдись, возьми Арчика. Это наш йорик, дети обожают его. Погода шикарная, рядышком парк — а парки там классные! — ухоженный, лебеди, уточки, все как надо. Идиллия! Я каждое утро бегаю, после этого заряжаюсь по-настоящему. Полтора часа утром обязательно — джоггинга, поотжиматься. Там действительно великолепно, вот все для людей.

Сейчас в Ирландии слышится воруг: поляки, латыши, литовцы, русскоговорящие, україномовні, румыны… И в Дублине, и в моем городке. Везде. Наши заробітчани — в Польшу, а поляки — в Ирландию.

А ирландцы — в Штаты.

И.К.: Ну да! Мы же знаем, как ирландцы высадились в Штатах, когда были тотальная нищета, голод и картофельный процесс. У них своя беда: если ты спрашиваешь у них о англичанах — молчат. При этом, может, 7% говорят на ирландском, все остальные на английском. Потому что вырубили язык. Но сейчас потихоньку возвращают. Я знаю пару слов на ирландском, поздороваться могу.

А когда ирландцы вас больше всего удивили?

И.К.: Когда начали учить меня, как делать гимнастику для их детей. Это нормальная фишка у родителей, ты, Сережа, знаешь. Я сказал так: вот вы там, а я здесь.

У вас гимнастика высоких достижений или занимаются начинающие?

И.К.: Есть и начинающие, есть средние группы, а есть у меня мальчик 12 лет, Ойшин О'Коннел, он уже первый в Ирландии в возрастной группе до 14 лет. Еще 3—4 года, и явлю его Европе. Желание у него колоссальное, айриш самый настоящий.

Но не все ведут детей на гимнастику ради чемпионатов Европы.

И.К.: И не все такие уж тала­нт­ливые. Что точно — детям должно быть интересно.

С.Г.: То же самое у меня. Если ты начнешь их по классике учить: сначала передвижения, техника… Они просто бросят. Они ведь приходят для чего?

И.К.:, А.П.: Fun!

С.Г.: Вот. Угадайте, как они в начале фехтуют. У нас же рапира, колющий вид оружия. А они, — Голубицкий машет, как дубиной. — Объясняю, ребята, тут суть в другом: нужно обойти, уколоть, не надо рубить. Но вначале — fun. А потом, когда они остаются, начинается работа. Еще, мы сами вышли из такого, но не понимаю, когда орут на учеников. У меня один выступает за Филиппины, выезжаю с ним на Азиатские игры, и там тренера из бывших союзных республик Средней Азии — русским матом на своих детей. Девочка фехтует, он ее оскорбляет. При Союзе с такими было так: ой, потеряли твой паспорт, визу не получил, в следующий раз не полетел. Интересно, в Украине сейчас еще орут?

Имя: Сергей Голубицкий

Ро­дил­ся: 20 декабря 1969 в Киеве

Имя: Игорь Коробчинский

Ро­дил­ся: 16 августа 1969 в Антраците (Луганская обл.)

Этот таймлайн их медалей — только с самых элитных соревнований. А сколько их еще было. "Друзья пришли, говорят, Игорь, покажи медали, — рассказывает Коробчинский. — Я им: вон, подымай. 20 килограммов медалей! Все, еще с детства, начиная с "Трудовых резервов". Было, в Токио выступаю: 6 снарядов, и я 5 "золотых" забираю. Был Горбачев, и его в Японии называли Горби-сан, а я когда туда приезжал — был Корби-сан. После соревнований до четырех утра автографы раздавал. Там наш вид спорта — культ. Сейчас у них Учимура — король гимнастики, за все времена. Но тогда мы выходили и знали: сейчас мы вас… обыграем".