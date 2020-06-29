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"Горяча, как всегда": украинская чемпионка и красавица отпраздновала День молодежи в новом наряде

29 июня, 22:09

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодая Дарья Белодед, отдыхая от тренировок, стильно оделась на выходные

Чемпионка мира по дзюдо в самом легком весе Даша Белодед продолжает хвастаться своими фотографиями в соцсетях. На эти выходные, когда в Украине отмечали День Конституции и День молодежи, 19-летняя красавица подобрала новый наряд. Недавно украинская дзюдоистка проехала по Киеву на авто наперегонки со всадником.

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Киевлянка предстала перед подписчиками на своей страничке в Instagram в голубом костюме: брюках, топике и пиджаке, причем с частично розовыми рукавами. "Day off", – подписала девушка фотографию на входе в кафе. "Горяча, как всегда", – отметила одна из поклонниц Даши.

INSTAGRAM

Однако девушка не только красуется, но и усиленно тренируется, готовясь к возобновлению соревнований. Перед выходными Белодед сообщила, что "тяжелая неделя почти завершена", показав себя во время тренировки. И пожелала всем хорошего уик-энда. В свои 19 спортсменка уже дважды выигрывала чемпионат мира.

INSTAGRAM

Ранее Белодед показала идеальный пресс. Даша держит себя в форме.

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