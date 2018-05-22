Грузинские дзюдоисты забили дверь гвоздями, требуя отставки президента федерации

Члены сборной Грузии по дзюдо продолжают требовать отставки президента федерации этого вида спорта Давида Кевхишвили. Конфронтация длится уже 20-й день, все это время атлеты отказываются от тренировок.

Как сообщает "Интерфакс", во вторник дзюдоисты вынесли кресло президента федерации к мусорному баку и забили гвоздями дверь его кабинета.

"Мы требуем отставки Кевхишвили, исходя из его деятельности, которая негативно отражается на развитии дзюдо в Грузии. К нашему протесту присоединяются молодежная и женская сборные по дзюдо. К сожалению, пока никакой реакции со стороны соответствующих государственных структур нет. Мы продолжим протест до победного конца", – заявил капитан сборной Варлам Липартелиани.

Ранее спортсмены обнародовали заявление, в котором обвинили Кевхишвили в присвоении государственных средств, выделяемых на развитие дзюдо, а также премиальных спортсменов за победы на международных турнирах. Кроме того, утверждается, что функционер освободил с постов всех опытных тренеров и привел на их места своих друзей.

Сам Кевхишвили заявлял журналистам, что не подаст в отставку под давлением спортсменов, так как это может стать прецедентом для федераций других видов спорта.

Напомним, что восходящая звезда дзюдо Дарья Белодед вошла в топ-10 лучших украинских спортсменок по итогам 2017 года по версии segodnya.ua.