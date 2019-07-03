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Грузинский регбист – о мести россиян: "Я ни капли не жалею о своем поступке"

3 июля, 23:42

Реваз Бродзели прокомментировал отчисление с московского клуба за антироссийский жест

Протест грузинских регбистов
Протест грузинских регбистов.

Грузинский регбист Реваз Бродзели прокомментировал отчисление из московского регбийного клуба "Слава" за антироссийский жест. Вместе с товарищем по команде Сабой Илуридзе он прикрыл один глаз рукой в матче Кубка России с "Кубанью", выражая солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси.

"Команда не хотела с нами расставаться. Мой жест был правильно истолкован. Я встретился с президентом, и мы поговорили об этом. Он тоже считает, что здесь нет политической подоплеки, есть лишь солидарность с пострадавшими людьми. 

Решение было принято Федерацией регби России, и команда не могла с этим поспорить. О своем будущем пока ничего сказать не могу — либо продолжу карьеру в Грузии, либо буду играть за её пределами. Хочу сказать, что я ни капли не жалею о своем поступке. Это смешная реакция России", – приводит слова Бродзели Popsport.com.

Ранее полтавская "Ворскла" поддержала Грузию. Полтавчане сфотографировались с плакатом, на котором было написано "20% моей страны оккупированы Россией". Плакат держал грузинский защитник полтавчан – уроженец Тбилиси Андро Гиоргадзе.

Как мы сообщали, игроки нескольких грузинских футбольных клубов - "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" – вышли на матчи 19-го тура чемпионата своей страны в майках с антироссийскими лозунгами - на их футболках была изображена карта Грузии с оккупированными территориями, отмеченными красным цветом. 


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Тег регби, регбист

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Championat.ru

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