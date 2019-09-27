Грядущий спортивный уикенд обещает быть жарким: за чем следить украинскому болельщику

Первый медалист. Дмитрий Чумак завоевал "бронзу" ЧМ, толкнув 217 кг / Фото: Instagram

Сегодня утром в дебютном полуфинале WTA Катарина Завацкая проиграла румынке Кырстя. В ближайшие уикенд у нас может быть много поводов для радости: украинцы стартуют на чемпионате мира по легкой атлетике и продолжают борьбу на ЧМ по тяжелой атлетике. Также на выходных будут сыграны поединки чемпионата Украины по футболу. Ниже – список событий, за которыми стоит следить.

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ВЕЛОШОССЕ. Капитан на ЧМ. После Вуэльты, где наш Марк Падун впервые выступил капитаном Bahrain-Merida, украинец сделает рывок на ЧМ в Йоркшире. Пт — Вс, 10:30, Eurosport 1.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Ждем фарт. Пока распутная Паттайя слишком строга к украинцам. Ирина Деха упустила "бронзу" ЧМ в Таиланде: при равном результате с эквадоркой Дахомес ее собственный вес оказался на 150 г больше. А затем Дмитрий Чумак после трех медалей прошлого года выхватил всего одну "бронзу". Ждем, что больше сегодня повезет Анастасии Лысенко. Пт, 14:00.

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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. За наградами ЧМ. Без Болта и Семени, но с нашими Левченко, Бондаренко, Саладухой и Касьяновым, еще и молодняк подтянулся — так что уехать из Дохи без медалей будет тяжело. Пт — Вс, 16:30, XSport.

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ПРЕМЬЕР-ЛИГА. При Пятове. "Шахтер" может довести победную домашнюю серию против "Ворсклы" до 15 матчей. Последний раз полтавчане увозили очки, когда их ворота защищал еще… Андрей Пятов. Пт, 19:00, "Футбол 1".

БАСКЕТБОЛ. В 1-м матче нового сезона ЧУ уже разжившийся Суперкубком "Днепр" прочувствует на себе клювы "Харьковских ястребов", заменивших в элите безденежных земляков из "Политехника". Пт, 19:00, XSport.

ГАНДБОЛ. Испытания нового тренера сборной Натальи Ляпиной в отборе на Евро продолжаются: после 24:27 в Румынии — домашний дебют против Польши в Киеве. Сб, 18:55, XSport, "Спорт 1".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 3 года до славы. В МЮ составили 3-летний план по возвращению былой славы. Ярмоленко и "Вест Хэм" прошлись по манкунианцам в прошлом туре. В этом их ждет "Арсенал". Пн, 22:00.

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