Хакеры, "связанные с правительством России", пытались взломать 16 антидопинговых агенств

Как сообщили в Microsoft, большинство атак не были успешными

/ Фото: AFP

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Компания Microsoft сообщила, что группа хакеров, связанная с правительством России, совершила кибератаки на минимум 16 международных антидопинговых агенств на трех континентах. В блоге, написанном корпоративным вице-президентом по безопасности и доверию клиентов Microsoft Томом Бертом, говорится, что хакеры начали свои атаки 16 сентября. То есть, незадолго до появления сообщений о том, что Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) подозревает Россию в подделке доказательств, которые они передали Московской лаборатории. Ранее мы сообщали, что Игорь Жданов стал членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства.

"Некоторые из этих атак были успешными, но большинство – нет", – заметил Берт.

Напомним, в конце сентября ВАДА обнаружило несоответствия данных Московской лаборатории со своей базой, после чего инициировало запуск процедуры лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия. Если РУСАДА признают несоответствующим кодексу ВАДА, это может повлечь за собой отстранение российских спортсменов от участия в летних Олимпийских игр-2020 в Токио и в зимних 2022 года в Пекине.

В Microsoft уверены, что кибератаки были произведены группой хакеров, связанной с Fancy Bear, также известного как APT28 или Стронций. В прошлом эта хакерская группа прославилась тем, что взломала Всемирное антидопинговое агентство. А президент Microsoft Брэд Смит заявил, что Strontium является "группой, широко связанной с правительством России".

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Исполнительный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт признал, что его организация подверглась кибератаке в начале октября: "Ничего не произошло, но атаки – это новая норма". А глава РУСАДА Юрий Ганус утверждает, что ничего не знает о кибератаках.

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Ранее мы писали, что скандальная российская фигуристка, говорившая о "правильном" допинге, будет выступать за Украину. 13-летнюю спортсменку, которая призывала пить допинг, отпустила московская федерация фигурного катания.

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