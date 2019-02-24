Харлан взяла медаль в Египте, выступая с замороженной ногой

Украинская саблистка с травмой дофехтовала до бронзы – это ее первая награда в сезоне

Харлан взяла медаль в Египте, выступая с замороженной ногой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2f8/133/5c72f8133d089.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2f8/133/5c72f8133d089.jpg 2019-02-24T22:04:23+02:00 Другие Украинская саблистка с травмой дофехтовала до бронзы - это ее первая награда в сезоне

Звездная украинская саблистка Ольга Харлан завоевала дебютную в сезоне медаль на Гран-при в Египте. Она была в шаге от выхода в финал, но удовлетворилась бронзой.

Выступление на Гран-при в Египте украинка, посеянная под третьим номером, начала уверенной победой над двукратной чемпионкой Азии в команде Хенгу Янг 15:4. Затем Харлан прошла россиянку Ольгу Никитину (15:9) и свою подругу украинку Алину Комащук (15:9). В четвертьфинале Харлан сошлась с шестой сеяной, серебряным призером Азиатских игр-2018 китаянкой Шао Йаки и победила 15:6.

Схватка за выход в финал вышла триллерной. Харлан встретилась со второй сеяной кореянкой Чои Су Йон. Бой начался со счета 5:0 в пользу кореянки. Оля начала отыгрывать отставание, но после пяти удачных атак оступилась и, казалось, серьезно подвернула ногу. Врачи оперативно помогли украинке, заморозили ей ногу и Харлан сравняла счет – 11:11, а затем и вовсе повела – 14:12. Увы, кореянка сравняла счет. А, в итоге, победила – 15:14.

Таким образом, Харлан завоевала первую медаль сезона – бронзу. Первое место досталось россиянке Софье Великой, которая в финале одолела Чои Су Йон со счетом 15:12. Вторая бронза у француженки Сесилии Берде.

Как сообщалось ранее, Харлан получила престижную награду в Париже и отгуляла на Гала-вечере с Йовович и Делоном.

Также сообщалось, что Ольга Харлан в крохотном бикини загорает в Хорватии

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