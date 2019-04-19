Хиты спортивного уикенда: время Х в Суперлиге, наш первый мир в керлинге и звездный десант Беринчика

На выходных украинцев ждут зрелищные боксерские бои и неуступчивые матчи в футболе и баскетболе

Евгений Стадник и Елена Паздерская. Фото: curlingukraine.org.

1 Керлинг. Дебютный чемпионат мира для Украины

20 апреля исторический дебют Украины на ЧМ по керлингу – среди смешанных пар. Евгений Стадник и Елена Паздерская, тренирующиеся в США, в Норвегии попали в группу с Беларусью, Гонконгом, Данией, Канадой, Румынией, Швецией и Японией, с которой и начнут.

2 Англия. "МанСити" – "Тоттенхэм". дубль 2

Еще не все отошли от "бойни" этих команд в Лиге чемпионов, а им уже играть в АПЛ. И "горожанам", которые хотят титул, и "шпорам", метящим на "бронзу", очки нужны как воздух. Напомним, ранее "Манчестер Сити" в скандальном матче обыграл "Тоттенхэм", но по сумме двух матчей не прошел дальше. Арбитр встречи после использования системы VAR не заметил игру рукой Фернандо Льоренте во время третьего забитого мяча, а затем с помощью все того же VAR отменил гол "Сити".

Сб, 14:25, Футбол 2.

3 Баскетбол. Суперлига. положить душу в финале

В субботу старт финала до 3-х побед между "Химиком" и "Киев-Баскетом". В регулярке 3 из 4-х встреч выиграли южненцы. Их коуч Степановский: "Говорю игрокам, что они должны быть победителями в душе. Независимо от того, играют ли они в карты или бильярд. Мы должны положить все, сердце, душу и силы, на площадке". 20-го в Запорожье начнется и бронзовая серия между местным БК и "Днепром". После осечки в 1/2-й тренер запорожан Плеханов переживал насчет мотивации американских легионеров.

Сб, 16:00, Oboz-TV, 18:00, Xsport.

4 Бокс. Первая защита Беринчика при Кличко

20 апреля в киевском Дворце спорта 1-ю защиту пояса WBO Интерконти проведет легковес Денис Беринчик. Японский Рокки Нихито Аракава пообещал ему войну в ринге. Денис славится шоу-выходами – то на коне, то в образе СуперМарио. В этот раз тоже готовит "замануху". В андеркарде – другой "атаман" Митрофанов. А поддержать их придут Гвоздик, Усик и Виталий Кличко. Денис Беринчик: "Мой соперник – настоящий самурай. С моей стороны будет разнобой".

Сб, 22:25, Интер.

5 Мегафайт. Хан и чтение Кроуфорда

Совершить невозможное попытается экс-чемпион Амир Хан. Британец хочет отобрать пояс WBO в полусреднем весе у топ-технаря Теренса Кроуфорда. Коуч Хана: "Амир не может терять рассудок и должен уметь читать изменения, которые будет вносить Кроуфорд".

Вс, 05:30, Интер.

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