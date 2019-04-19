Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Хиты спортивного уикенда: время Х в Суперлиге, наш первый мир в керлинге и звездный десант Беринчика

Сегодня, 09:57

На выходных украинцев ждут зрелищные боксерские бои и неуступчивые матчи в футболе и баскетболе

Евгений Стадник и Елена Паздерская. Фото: curlingukraine.org
Евгений Стадник и Елена Паздерская. Фото: curlingukraine.org.

1 Керлинг. Дебютный чемпионат мира для Украины

20 апреля исторический дебют Украины на ЧМ по керлингу – среди смешанных пар. Евгений Стадник и Елена Паздерская, тренирующиеся в США, в Норвегии попали в группу с Беларусью, Гонконгом, Данией, Канадой, Румынией, Швецией и Японией, с которой и начнут.

2 Англия. "МанСити" – "Тоттенхэм". дубль 2

Еще не все отошли от "бойни" этих команд в Лиге чемпионов, а им уже играть в АПЛ. И "горожанам", которые хотят титул, и "шпорам", метящим на "бронзу", очки нужны как воздух. Напомним, ранее "Манчестер Сити" в скандальном матче обыграл "Тоттенхэм", но по сумме двух матчей не прошел дальше. Арбитр встречи после использования системы VAR не заметил игру рукой Фернандо Льоренте во время третьего забитого мяча, а затем с помощью все того же VAR отменил гол "Сити".

Сб, 14:25, Футбол 2.

3 Баскетбол. Суперлига. положить душу в финале

В субботу старт финала до 3-х побед между "Химиком" и "Киев-Баскетом". В регулярке 3 из 4-х встреч выиграли южненцы. Их коуч Степановский: "Говорю игрокам, что они должны быть победителями в душе. Независимо от того, играют ли они в карты или бильярд. Мы должны положить все, сердце, душу и силы, на площадке". 20-го в Запорожье начнется и бронзовая серия между местным БК и "Днепром". После осечки в 1/2-й тренер запорожан Плеханов переживал насчет мотивации американских легионеров.

Сб, 16:00, Oboz-TV, 18:00, Xsport.

4 Бокс. Первая защита Беринчика при Кличко

20 апреля в киевском Дворце спорта 1-ю защиту пояса WBO Интерконти проведет легковес Денис Беринчик. Японский Рокки Нихито Аракава пообещал ему войну в ринге. Денис славится шоу-выходами – то на коне, то в образе СуперМарио. В этот раз тоже готовит "замануху". В андеркарде – другой "атаман" Митрофанов. А поддержать их придут Гвоздик, Усик и Виталий Кличко. Денис Беринчик: "Мой соперник – настоящий самурай. С моей стороны будет разнобой".

Сб, 22:25, Интер.

5 Мегафайт. Хан и чтение Кроуфорда

Совершить невозможное попытается экс-чемпион Амир Хан. Британец хочет отобрать пояс WBO в полусреднем весе у топ-технаря Теренса Кроуфорда. Коуч Хана: "Амир не может терять рассудок и должен уметь читать изменения, которые будет вносить Кроуфорд".

Вс, 05:30, Интер.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, баскетбол, бокс, керлинг

Вы сейчас просматриваете новость " Хиты спортивного уикенда: время Х в Суперлиге, наш первый мир в керлинге и звездный десант Беринчика". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русские подождут: в WBO отреагировали на попытки отобрать пояс у Ломаченко

Вчера, 20:22

Украинец имеет полтора года, чтобы провести обязательную защиту титула WBO, пока у него нет официального претендента

Миллеру запретили драться с обидчиком Кличко, но бой 1 июня все-таки состоится

Вчера, 11:24

Энтони Джошуа ищут нового соперника на первый день лета. 10 из 16 возможных вариантов недоступны

Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу

17 апреля, 18:36

Наша страна планирует провести женское континентальное первенство совместно со Швецией

На Олимпиаде-2020 поменяют формат баскетбольного турнира

17 апреля, 16:35

Двенадцать команд будут разбиты на три группы, по две лучшие напрямую выйдут в четвертьфинал

Россияне хотят отобрать у Ломаченко чемпионский пояс WBO

17 апреля, 14:29

Промоутер настаивает на встрече украинца с претендентом на титул Романом Андреевым

Сразу три боксера готовы заменить Миллера в бою с Джошуа

17 апреля, 13:45

Чемпионский бой оказался под угрозой срыва из-за проваленного претендентом допинг-теста

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Известный нардеп впервые стала мамой

Боялся гибридной агрессии России: о причинах отставки Назарбаева

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

Зеленский высказался о возможном объединении с экс-регионалами

Путин не остановится: разведка США дала прогноз

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

Ручной культиватор заменяет лопату, тяпку, вилы и корнеудалитель

Новый способ удаления царапин за 5 минут

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в невероятном по накалу поединке, но вылетел из Лиги чемпионов

17 апреля, 23:38

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов

Бенефис Месси: обзор матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов

17 апреля, 09:10

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Аякс" – 1:2: три гола и четыре VAR

16 апреля, 23:00

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами голов матча 1/4 финала ЛЧ

Онлайн матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов – 3:0

16 апреля, 22:18

Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Где смотреть матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

16 апреля, 21:45

Список трансляций ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

Орбакайте опубликовала фото со следами побоев на лице

Ученые выяснили, какой сок избавит от проблем с позвоночником