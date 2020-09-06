"Хочется плакать": знаменитая легкоатлетка показала "убитый" стадион в Кременчуге

Известная украинская легкоатлетка Ольга Ляховая, которая из-за закрытого авиасообщения почти полгода не могла вернуться домой из Кении, поделилась своей новой бедой – удручающим состоянием стадиона в родном Кременчуге. Без слез на это фото сложно смотреть, пишет двукратная чемпионка Европейских игр-2019 Ляховая у себя в Instagram.

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"Крик души... Стадион в моем родном городе Кременчуг... Хочется плакать... Условия, можно сказать, недопустимые для здоровья спортсменов. Кривой асфальт, никакой резины... Неужели в таком большом городе, как Кременчуг, нельзя построить хоть один достойный стадион? И этим привлечь здоровый образ жизни к населению? За все годы в спорте, я не могла оставаться дома дольше, чем на одну неделю, только из-за нехватки инфраструктуры в нашем городе... Какой есть выход из данной ситуации?" – негодует бегунья Ольга Ляховая, специализирующаяся на дистанции 800 метров

INSTAGRAM

Ольга Ляховая / Фото: Instagram

Отметим, что после 5-месячного пребывания на вынужденно долгом сборе в Африке Ольга только в августе вернулась в Украину. До этого Ляховая даже задумывалась о гражданстве Кении. "Мне уже начинает казаться, что это и есть мой дом", – с иронией призналась спортсменка.

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Также мы рассказывали, что застрявшая в Африке Ляховая приняла вызов кенийского "чемпиона". Они поспорили: забег на 100 метров, и на кону – 5 долларов. Ольга победила. "Осталось только выжать из него эти 5 баксов", – шутила тогда украинка.

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