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Худший результат в истории: бразильский фигурист шокировал своим выступлением

Сегодня, 10:21

Лаэрте Руан де Оливейра исполнил лишь полуторный аксель и одинарный сальхов

Де Оливейра на Универсиаде-2019. Фото krsk2019.ru
Де Оливейра на Универсиаде-2019. Фото krsk2019.ru.
Худший результат в истории: бразильский фигурист шокировал своим выступлением //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0d4/5f9/5c80d45f90124.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0d4/5f9/5c80d45f90124.jpg Другие Лаэрте Руан де Оливейра исполнил лишь полуторный аксель и одинарный сальхов

Бразильский фигурист Лаэрте Руан де Оливейра, выступивший на Универсиаде, показал едва ли не худший результат в истории спорта на таком уровне, но зато определенно завоевал приз зрительских симпатий.

Бразилец занял последнее место по итогам короткой программы, набрав 12,41 балла. К слову, предпоследний результат, показанным австрийцем Мануэлем Дрехслером, составил 38 баллов. А лидер короткой программы Максим Ковтун получил 91,74 балла.

Фигурист из Бразилии исполнил полуторный аксель и одинарный сальхов, его техническая оценка составила 1,75 балла, компонентная – 10,70 балла. В произвольную программу де Оливейра отобраться не сумел. Несмотря на это, зрители оценили старание спортсмена: они подбадривали его по ходу выступления, а конец программы встретили шквалом аплодисментов.

"Это просто невероятно – получить возможность выступить на таком крупном старте, рядом со столь сильными спортсменами, ведь я занимаюсь фигурным катанием всего полтора года. Конечно, я мог выступить и лучше, но слишком уж нервничал. Дома я тренируюсь на крошечном катке, а здесь он просто огромный. Помню свою самую первую тренировку – мне было так грустно, что я уже подумал, что никогда не вернусь на лед! Но я вернулся – и вот я здесь. Несмотря ни на что, я очень счастлив, это классный опыт", – признался де Оливейра.

Напомним, что названы претенденты на украинский "Спортивный Оскар-2018".

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Тег фигурное катание, Универсиада

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Источники:

СЭ , sport24.ru

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