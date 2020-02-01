И погода против соревнований в России: скоростной спуск в Сочи отменен – горнолыжниц катали на бобах

Развлечения горнолыжниц/Фото FIS Alpine World Cup Tour

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Соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи отменены. Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации лыжного спорта. Ранее мы писали, что в Китае отменили проведение этапа Кубка мира по горным лыжам из-за эпидемии.

Девушки должны были выйти на старт "Роза Хутор" 1 февраля, но из-за сильного снегопада, который продолжался около двух дней, организаторы не смогли подготовить трассу. Ранее из-за погодных условий у женщин были отменены две тренировки в скоростном спуске, а третья была перенесена с 31 января на 1 февраля, но ее также было решено не проводить. Любопытно, что в 2019 году этап в Сочи также был полностью отменен из-за снегопадов.

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"Тоже самое место, те же условия, то же говно. Только год спустя", – написала в своем Твиттере олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске итальянка София Годжа.

В воскресенье на Кубке мира в Сочи у женщин должны пройти соревнования в супергиганте, но состоятся ли они – пока вопрос. Тем временем организаторы пытаются развлечь своих "гостей", позволяя им экспериментировать с новыми видами спорта. Горнолыжницы попробовали себя в роли бобслеисток, но катались на мягких любительских бобах.

Отметим, что ранее в этом сезоне в Европе уже отменили кубок мира по горным лыжам из-за снегопадов.

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