Игла в руке: появилось видео задержания австрийского лыжника, когда он переливал кровь

За каким преступным делом полиция застала скандального Макса Хауке во время чемпионата мира

Пойманный за переливанием крови Макс Хауке. Фото: AFP

Игла в руке: появилось видео задержания австрийского лыжника, когда он переливал кровь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8e9/982/5c78e9982cec8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8e9/982/5c78e9982cec8.png 2019-03-01T10:21:00+02:00 Другие За каким преступным делом полиция застала скандального Макса Хауке во время чемпионата мира

Появилось видео задержания австрийского лыжник Макса Хауке, когда он переливал кровь. На записи, опубликованной на YouTube-канале VOL.AT, видно, что сотрудники правоохранительных органов Австрии поймали Хауке прямо во время переливания крови. Как мы сообщали, 27 февраля во время антидопингового рейда были задержаны пятеро лыжников, принимавших участие в чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Помимо Хауке, под стражу были заключены его соотечественник Доминик Бальдауф, Алексей Полторанин из Казахстана и эстонские спортсмены Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу.

Операция под кодовым названием "Кровопускание" была проведена федеральным ведомством по уголовным делам Австрии, бюро по борьбе с организованной преступностью и таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. Расследование продолжалось несколько месяцев, была раскрыта базирующаяся в Эрфурте криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Эта структура в течение нескольких лет поставляла спортсменам запрещенные медикаменты и помогала применять кровяной допинг атлетам из разных видов спорта по всему миру.

Как сообщалось ранее, лыжникам выдавали допинг в здании, замаскированном под парикмахерскую.

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