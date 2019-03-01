Игла в руке: появилось видео задержания австрийского лыжника, когда он переливал кровь
За каким преступным делом полиция застала скандального Макса Хауке во время чемпионата мира
Появилось видео задержания австрийского лыжник Макса Хауке, когда он переливал кровь. На записи, опубликованной на YouTube-канале VOL.AT, видно, что сотрудники правоохранительных органов Австрии поймали Хауке прямо во время переливания крови. Как мы сообщали, 27 февраля во время антидопингового рейда были задержаны пятеро лыжников, принимавших участие в чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Помимо Хауке, под стражу были заключены его соотечественник Доминик Бальдауф, Алексей Полторанин из Казахстана и эстонские спортсмены Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу.
Операция под кодовым названием "Кровопускание" была проведена федеральным ведомством по уголовным делам Австрии, бюро по борьбе с организованной преступностью и таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. Расследование продолжалось несколько месяцев, была раскрыта базирующаяся в Эрфурте криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Эта структура в течение нескольких лет поставляла спортсменам запрещенные медикаменты и помогала применять кровяной допинг атлетам из разных видов спорта по всему миру.
Как сообщалось ранее, лыжникам выдавали допинг в здании, замаскированном под парикмахерскую.
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