Игра "длинноносых" родилась в офицерской столовой в Индии: 145 лет сегодня празднует снукер

17 апреля 1875 года принято считать днем рождения снукера – очень популярной во всем мире разновидности бильярда. По самой распространенной версии, 145 лет назад снукер был придуман офицером британских колониальных войск сэром Нэвиллом Френсисом Фицджеральдом Чемберленом в индийском городе Джабалпуре. Ранее мы рассказывали, как два столетия назад родилось регби и причем здесь битва под Ватерлоо.

Дело происходило в офицерской столовой Джабалпура: Чемберлен установил цветные шары от пула на столе, каждому из которых определил свою "цену". Суть заключалась в том, чтобы набрать как можно больше очков, задействовав шары определенного цвета. Девонширский полк, ставший затем и Дорсетским, а теперь известный как "Винтовки", до сих пор крайне гордится своей ролью в изобретении снукера.

Реклама

А название игры произошло от сленгового термина "снукер" (в переводе с английского snook — длинноносый или snooker — облапошивать), которым в британской армии называли первокурсников и неопытных военнослужащих. А Чемберлен часто использовал его, чтобы описать неумелое выступление одного из своих коллег за столом. И название это быстро закрепилось за игрой.

Читайте также: Впервые в истории: 14-летний украинец стал чемпионом Европы по снукеру!

Первые официальные правила снукера появились в 1882 году в индийской провинции Мадрас, и новая игра быстро распространился в Индии среди британских офицеров, а затем перекочевал в Европу и Китай. Правда, на заре своего существования в снукере было только четыре цветных шара – желтый, коричневый, зеленый и черный. но к 1890 году их количество увеличилось до шести.

В тренде 10 первых побед футбола над коронавирусом: кто излечился и какие симптомы испытывал

Реклама

Единые правила были утверждены в 1891 году, но Бильярдная Ассоциация отказывалась признать игру до 11 декабря 1900 года. В конце 1926-го – начале 1927 года в Бирмингеме прошел первый чемпионат мира по снукеру. И до второй мировой войны в игре "салаг" доминировали британцы и австралийцы. А англичанин Джо Дэвис становился чемпионом мира рекордные 15 раз подряд – с 1927-го по 1946 год, пока не перестал принимать участия в соревнованиях.

При этом на местном чемпионате среди любителей в Дербишире Дэвис победил лишь в 13 лет. Его таланта в английском бильярде было меньше, чем в том же снукере, но это не помешало Джо выиграть четыре чемпионата мира и в этом виде.

Смотрите также, как самостоятельно сделать настольный футбол

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама