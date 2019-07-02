Игрок Матча всех звезд по бейсболу умер в 27 лет

Причины смерти бейсболиста "Лос-Анджелеса" не называются

Память Тайлера Скэггса почтили в США. Фото: Getty Images

Питчер клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) "Лос-Анджелес Энджелс" Тайлер Скэггс умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Подробности смерти бейсболиста не уточняются. В связи со смертью Скэггса "Лос-Анджелес Энджелс" отменил игру, которая должна была пройти в понедельник против "Техас Рейнджерс".

"С большим прискорбием сообщаем, что Тайлер Скэггс скончался сегодня в Техасе", – говорится в сообщении.

Скэггс был задрафтован "Лос-Анджелес Энджелс" в 2009 году в первом раунде. В 2010 году он был обменян в "Аризона Даймондбэкс", но вернулся обратно в калифорнийский клуб в 2013 году также в результате обмена. В 2012 году он участвовал в Матче всех звезд.

Ранее мы сообщали, что 17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения. Это вторая смерть юного спортсмена в России из-за алкоголя за последнее время. Перед этим 18-летний футболист "Локомотива" Алексей Ломакин ушел из дома и с тех пор не выходил на связь. Позже стало известно, что Ломакин вместе с другом распивал спиртные напитки.

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