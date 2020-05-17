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Именинница дня – лучшая гандболистка ХХ века, легендарная украинка Зинаида Турчина

17 мая, 13:08

Андрей Фоменко

Знаменитой киевской спортсменке, жене Игоря Турчина исполняется 74 года

Сегодня, 17 мая, День рождения празднует легендарная украинская спортсменка Зинаида Турчина, признанная лучшей гандболисткой минувшего столетия. Всю свою жизнь она связала со знаменитым киевским "Спартаком", гремевшим в 1970-80-е годы на весь мир.

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Зинаида Сталитенко играла в "Спартаке" под руководством Игоря Турчина. Со временем, в 1965 году, тренер, в которого была влюблена едва ли не вся команда, сделал Зине предложение выйти замуж. Она согласилась, а потом против нее ополчились одноклубницы. Конфликт пришлось гасить легендарному наставнику. В 1971 и 1983 годах у супругов родились дочь Наталья и сын Михаил.

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Со "Спартаком" Турчина 13 (!) раз выигрывала Кубок чемпионов, со сборной СССР по два раза брала "золото" Олимпийских игр и чемпионатов мира. Зинаида была талантливым плеймейкером-снайпером, равных которой не было в те годы. После смерти во время матча в 1993 году Игоря Турчина его супруга стала тренером и президентом "Спартака". В 1990-е годы возглавляла сборную Украины. Смотрите сюжет о легендарной гандболистке.

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