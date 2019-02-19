Индонезия решила провести летнюю Олимпиаду: страна подала заявку
Ранее о совместной заявке на Игры-2032 заявили две Кореи – Северная и Южная
Индонезия подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, сообщает Reuters со ссылкой на государственное агентство страны Antara. Посол Индонезии в Швейцарии Мулиаман Хадад на прошедшей недели направил письмо президента страны Джоко Видодо в Международный олимпийский комитет (МОК). Напомним, что зимняя Олимпиада-2018 прошла в южнокорейском Пхенчхане.
"МОК признал возможности Индонезии после Азиатских игр и Азиатских паралимпийских игр 2018 года. Мы считаем, что это прочная основа", – заявил Хадад.
Ранее стало известно, что Южная Корея и Северная Корея подадут совместную заявку на проведение Игр-2032. Также сообщалось, что Германия, Австралия и Индия проявляли интерес к проведению Олимпиады 2032 года. Обычно МОК выбирает город-организатор за семь лет до начала Игр.
Напомним, что в прошлом году президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что организация была очень близка к решению об отмене зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Причиной была напряженная политическая обстановка на корейском полуострове.
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