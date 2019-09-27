Ирина – молоток! У сборной Украины – первый рекорд на чемпионате мира по легкой атлетике

Метательница молота Ирина Климец прошла в финал, метнув снаряд на рекордную в своей карьере дистанцию

Ирина Климец / Фото: Getty Images

Чемпионка Универсиады-2019 украинка Ирина Климец вышла в финал чемпионата мира по легкой атлетике в метании молота. За медали Ирина поборется в субботу, 28 сентября. Начало финала в катарской Дохе – в 19:25.

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В финал выходили все спортсменки, которые показали результат 72 метра или 12 лучших метательниц. Климец метнула молот на 71,51 метра в первой попытке, а во второй уже выполнила норматив для финала с новым личным рекордом – 72,93 м. При этом дальше, чем Ирина, в квалификации забросили снаряд лишь четверо ее соперниц.

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Увы, две другие украинские метательницы в финал попасть не сумели. Алена Шамотина с результатом 67,30 м заняла 24-е место, а Ирина Новожилова с результатом 65,31 м стала лишь 30-й.

Выход в финала Ирина Климец отметила танцами. Но по окончании квалификации уточнила: "После квалификации это еще были не танцы, а так – подтанцовка. Ну а танцы и результат, на который я готова, хочу показать уже в финале. В квалификации технически я сделала не все, что нужно. В финале нужно технически все сделать правильно и тогда броски будут намного дальше, чем сейчас".

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Напомним, накануне на чемпионате мира по легкой атлетике вспыхнул "пищевой" скандал. Норвежцы уже съехали с "ужасной" гостиницы, где плохо кормят. Россияне жалуются, но продолжают терпеть условия отеля в Дохе.

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