Ириша Блохина рассказала о второй беременности

Музыкант, актриса, ведущая и хореограф-постановщик сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина и ее супруг бизнесмен Алексей Брынзак ждут второго ребенка.

"Да, в нашей семье больше счастье. Мы в ожидании второго ребенка и совсем скоро у нашей дочери Жаклин будет братик или сестричка", – заявила радостную новость Ириша в интервью JetSetter.

Дочь знаменитого футбольного тренера Олега Блохина хочет сохранить в тайне пол малыша и добавила лишь, что сейчас уже на четвертом месяце беременности.

Напомним, что Ирина и Алексей уже воспитывают дочь Жаклин. Она появилась на свет в ноябре 2014 года.

"Во время беременности мне приснилось имя, но семье не понравилось. Какое? Не скажу. Мы вообще искали имя длинное и красивое, но с коротким ником. Все, что нравилось нам, не нравилось родителям. А вот Жаклин и Джеки пришлось по душе всем, – признавалась тогда молодая мама.

Ранее Ирина Блохина рассказывала, что ее дочь очень любит музыку, но не удивится, если она тоже уйдет в спорт.